ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:00

Los dos 'papamóviles' que León XIV usará en Perú están listos para pasear entre multitudes

Imagen sin descripción

Lima, 4 nov (EFE).- La Nunciatura Apostólica en Perú, la Conferencia Episcopal Peruana y la empresa automotriz General Motors presentaron este miércoles los dos 'papamóviles' a los que se subirá el pontífice durante su visita al país, donde se le considera el "papa peruano" tras haber pasado más de veinte años de su vista pastoral en él y haber adoptado su nacionalidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los 'papamóviles', dos Chevrolet Colorado de color blanco y con el escudo pontificio de color dorado a cada lado, disponen de un asiento elevado donde se ubicará el santo padre junto a su equipo más cercano, cuenta con una cabina desmontable y una escalera retráctil.

En el espacio para el santo padre hay un asiento elevado reservado para León XIV y otros asientos más atrás para su equipo más cercano.

Cada 'papamóvil' se irá alternando en las distintas ciudades de Perú que recorrerá el papa en su visita apostólica al país, entre el 11 y 16 de noviembre próximos, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina.

El papa usará los 'papamóviles' en las misas multitudinarias que realizará en Lima, Pucallpa y Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años; y también para algunos trayectos que hará en la capital Lima y en la ciudad andina de Cusco, donde prácticamente se transportará enteramente en este vehículo por la antigua capital de los incas.

El cardenal peruano Pedro Barreto bendijo el vehículo papal, construido en Brasil por General Motors (GM), y recordó que, desde que el entonces monseñor Robert Prevost fue llamado por el papa Francisco a asumir el Dicasterio de los Obispos en el Vaticano, en 2023, "fue un migrante peruano que vivía en Roma".

Prevost, nacido en Estados Unidos, vivió más de 20 años en Perú y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 para convertirse en obispo de Chiclayo, la ciudad norteña que lo acogió durante ocho años.

"Este 'papamóvil' va a traernos al migrante peruano ahora convertido en papa León XIV", expresó Barreto durante el acto de presentación y bendición del vehículo.

A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, expresó sus deseos de que la visita papal llegue al corazón de todos y que el vehículo sirva como "herramienta para abrir el corazón y que podamos escuchar el mensaje del Santo Padre".

El nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, expresó su profundo agradecimiento por la colaboración con motivo de la visita del Santo Padre, y comentó que el Vaticano ha pasado "de los carruajes tirados por caballos al primer automóvil entregado al papa Pío IX, hasta llegar al 'papamóvil'".

"Dentro de pocos días veremos al Papa recorrer las calles de Lima, muchos fieles podrán verlo y sentirse cerca de él", manifestó Gualtieri.

El gerente general de GM en Perú, Diego Novoa, declaró que los 'papamóviles' representan un esfuerzo colectivo con el propósito de contribuir a que millones de peruanos puedan encontrarse de manera segura con el santo padre.

"Desde el primer momento, hubo una extraordinaria cadena de colaboración internacional, coordinación permanente con las autoridades vaticanas, para cumplir con altos estándares de seguridad y protocolo", expresó Novoa en la ceremonia realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica en el distrito de Jesús María.

La delegación papal tendrá un total de 16 vehículos en los traslados de León XIV por todas las ciudades que recorrerá en el Perú, y en algunos tramos cortos, como las misas al aire libre, podrá hacer uso del Papamóvil para saludar a los asistentes.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar