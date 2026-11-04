Los dos 'papamóviles' que León XIV usará en Perú están listos para pasear entre multitudes

Los 'papamóviles', dos Chevrolet Colorado de color blanco y con el escudo pontificio de color dorado a cada lado, disponen de un asiento elevado donde se ubicará el santo padre junto a su equipo más cercano, cuenta con una cabina desmontable y una escalera retráctil.

En el espacio para el santo padre hay un asiento elevado reservado para León XIV y otros asientos más atrás para su equipo más cercano.

Cada 'papamóvil' se irá alternando en las distintas ciudades de Perú que recorrerá el papa en su visita apostólica al país, entre el 11 y 16 de noviembre próximos, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina.

El papa usará los 'papamóviles' en las misas multitudinarias que realizará en Lima, Pucallpa y Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años; y también para algunos trayectos que hará en la capital Lima y en la ciudad andina de Cusco, donde prácticamente se transportará enteramente en este vehículo por la antigua capital de los incas.

El cardenal peruano Pedro Barreto bendijo el vehículo papal, construido en Brasil por General Motors (GM), y recordó que, desde que el entonces monseñor Robert Prevost fue llamado por el papa Francisco a asumir el Dicasterio de los Obispos en el Vaticano, en 2023, "fue un migrante peruano que vivía en Roma".

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Prevost, nacido en Estados Unidos, vivió más de 20 años en Perú y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 para convertirse en obispo de Chiclayo, la ciudad norteña que lo acogió durante ocho años.

"Este 'papamóvil' va a traernos al migrante peruano ahora convertido en papa León XIV", expresó Barreto durante el acto de presentación y bendición del vehículo.

A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, expresó sus deseos de que la visita papal llegue al corazón de todos y que el vehículo sirva como "herramienta para abrir el corazón y que podamos escuchar el mensaje del Santo Padre".

El nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, expresó su profundo agradecimiento por la colaboración con motivo de la visita del Santo Padre, y comentó que el Vaticano ha pasado "de los carruajes tirados por caballos al primer automóvil entregado al papa Pío IX, hasta llegar al 'papamóvil'".

"Dentro de pocos días veremos al Papa recorrer las calles de Lima, muchos fieles podrán verlo y sentirse cerca de él", manifestó Gualtieri.

El gerente general de GM en Perú, Diego Novoa, declaró que los 'papamóviles' representan un esfuerzo colectivo con el propósito de contribuir a que millones de peruanos puedan encontrarse de manera segura con el santo padre.

"Desde el primer momento, hubo una extraordinaria cadena de colaboración internacional, coordinación permanente con las autoridades vaticanas, para cumplir con altos estándares de seguridad y protocolo", expresó Novoa en la ceremonia realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica en el distrito de Jesús María.

La delegación papal tendrá un total de 16 vehículos en los traslados de León XIV por todas las ciudades que recorrerá en el Perú, y en algunos tramos cortos, como las misas al aire libre, podrá hacer uso del Papamóvil para saludar a los asistentes.