El Gobierno de Perú estudia declarar festivos algunos días de la visita del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ofreció, junto a Espá y autoridades religiosas, una rueda de prensa para detallar los avances en la preparación de la visita del sumo pontífice al país andino, donde vivió durante más de 20 años en los que fue desde misionero hasta obispo.

El canciller afirmó que el Gobierno de la presidenta derechista Keiko Fujimori "está haciendo todo lo posible desde todos puntos de vista para recibir como es debido a su santidad".

En ese sentido, además de declarar días festivos, también están estudiando el tráfico de vehículos en los distintos trayectos del papa.

"Estamos contemplando todas las alternativas, pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión", dijo Espá en relación a la posibilidad de declarar días feriados, medio feriados y en qué ciudades del país, pues el papa visitará la capital Lima, pero también Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde fue obispo por ocho años.

Agregó que están analizando el tema con "mucho cuidado" por el impacto que puede generar en distintos aspectos.

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Por otro lado, para facilitar sus traslados y permitir la mayor cercanía con el pueblo, Espá indicó que se van a construir dos papamóviles para que los ciudadanos puedan apreciar bien a León XIV.

Además, Espá aseguró que el número de personas que participen en estos eventos será mucho mayor que en la visita del anterior papa, Francisco, en 2018.

"Estoy plenamente seguro de que se van a multiplicar las personas, nos estamos preparando para eso, (...) en términos generales, lo que se trata es de facilitar los accesos, no de controlar, limitar, regular o restringir", señaló.

El canciller declaró que Fujimori "está muy ilusionada" por la visita del papa y confirmó que recibirá a León XIV a su llegada al aeropuerto, el miércoles 11 de noviembre, para después mantener un encuentro con él en Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital.

Por su parte, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, sostuvo que en su tiempo como misionero y obispo en Perú, el papa demostró ser una persona sencilla, humilde y cercana y afirmó que León XIV "ama tanto al Perú que querría ver al país reconciliado".

León XIV, pese a nacer en Chicago (Estados Unidos), es considerado el papa peruano tras obtener la nacionalidad en 2015, después de 20 años de labor en la Diócesis de Chiclayo.

Será también el sexto viaje internacional del Papa, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril; a España, en junio; y a Francia en septiembre.