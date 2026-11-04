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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:10

OMS propone medidas contra el cambio climático para salvar 1,6 millones de vidas anuales

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Ginebra, 4 nov (EFE).- Seis medidas sanitarias y climáticas de relativamente bajo coste podrían salvar 1,6 millones de vidas al año y generar billones de dólares en beneficios económicos y fiscales, asegura un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por EFE
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El informe, presentado a pocos días de que se celebre en Antalya (Turquía) la cumbre anual de la ONU sobre el cambio climático (COP31), muestra que la implantación de sistemas de alerta sanitaria ante las olas de calor, de servicios de abastecimiento de agua potable resistentes al cambio climático y otras medidas podría generar beneficios anuales de 3,9 billones de dólares.

A ello se sumarían 5,4 billones de dólares adicionales en beneficios fiscales, señalan los expertos de la OMS, que también citan como medidas a tomar la inversión en servicios básicos de saneamiento, higiene y lavado de manos.

El despliegue de combustibles más limpios para cocinar y calentar los hogares y la promulgación de políticas de fijación de precios para los combustibles fósiles completan la lista de medidas, que podrían evitar una de cada 40 muertes anuales, según las proyecciones de la OMS.

"El informe demuestra que la aplicación de medidas eficaces y asequibles podría salvar millones de vidas con los mayores beneficios en los países que más las necesitan", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Se trata de inversiones públicas extraordinarias y de una de las mayores oportunidades de inversión en salud del siglo XXI, con un rendimiento que pocas podrían igualar", agregó al presentar la iniciativa el responsable de Clima, Salud y Economía de la OMS, Frank Pega.

De cara a la COP31, que empieza el 9 de noviembre, el máximo responsable de la agencia sanitaria de la ONU afirmó que la protección de la salud "debe ocupar un lugar central" en las conversaciones de los líderes mundiales durante las casi dos semanas de deliberaciones.

Las medidas que propone la OMS podrían contribuir a evitar la emisión de 16.700 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al 31 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, excluidas las procedentes del uso de la tierra y la silvicultura.

Según la agencia sanitaria, por cada dólar invertido en ellas se pueden obtener 24 dólares en beneficios, y mucho más en el caso de los sistemas de alerta sanitaria ante las olas de calor, donde la OMS calcula un rendimiento estimado de 835 dólares por cada dólar invertido.

En cuanto a las políticas de fijación de los precios de los combustibles fósiles, que incluirían la eliminación de subvenciones ineficientes y la aplicación de impuestos a su uso, la OMS calcula que permitirían evitar 1,2 millones de muertes anuales y generar cada año 3 billones de dólares en beneficios.

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