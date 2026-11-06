Pekín denuncia “sabotaje” de EE.UU. a las relaciones Cuba-China

La nueva ronda de sanciones, anunciada el jueves, se centra en el sector petrolero y tecnológico de la isla contra la que Washington ha lanzado una estrategia de presión económica.
Entre las firmas afectadas se encuentran las empresas electrónicas chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.
“China se opone firmemente a la injerencia y el sabotaje de Estados Unidos en la cooperación entre China y Cuba”, declaró en rueda de prensa el portavoz del ministerio, Guo Jiakun.
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También advirtió que tomarán “todas las medidas necesarias” para salvaguardar los intereses de sus empresas.
Desde enero, Estados Unidos ha impuesto duras sanciones y un bloqueo petrolero contra Cuba, lo que ha paralizado su economía y ha provocado apagones generalizados y escasez de productos.
El presidente norteamericano, Donald Trump, incluso ha insinuado la posibilidad de lanzar una intervención militar para derrocar al Partido Comunista que gobierna la isla.