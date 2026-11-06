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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 05:20

Pekín denuncia “sabotaje” de EE.UU. a las relaciones Cuba-China

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China.
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China.WU HAO

La cancillería de China denunció el viernes como un “sabotaje” las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba, que incluyen por primera vez a dos empresas del gigante asiático.

Por ABC Color
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La nueva ronda de sanciones, anunciada el jueves, se centra en el sector petrolero y tecnológico de la isla contra la que Washington ha lanzado una estrategia de presión económica.

Entre las firmas afectadas se encuentran las empresas electrónicas chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.

“China se opone firmemente a la injerencia y el sabotaje de Estados Unidos en la cooperación entre China y Cuba”, declaró en rueda de prensa el portavoz del ministerio, Guo Jiakun.

Lea más: EE.UU. sanciona a 8 empresas y 2 personas por proveer petróleo o material militar a Cuba

También advirtió que tomarán “todas las medidas necesarias” para salvaguardar los intereses de sus empresas.

Desde enero, Estados Unidos ha impuesto duras sanciones y un bloqueo petrolero contra Cuba, lo que ha paralizado su economía y ha provocado apagones generalizados y escasez de productos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, incluso ha insinuado la posibilidad de lanzar una intervención militar para derrocar al Partido Comunista que gobierna la isla.

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