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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:30

Cientos de miles de personas esperan al papa León XIV en la provincia argentina de Córdoba

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Buenos Aires, 10 nov (EFE).- Cientos de miles de personas llegadas desde distintos puntos de Argentina y de países vecinos esperan este martes al papa León XIV en la provincia de Córdoba, donde el pontífice celebrará una misa multitudinaria tras una noche de vigilia, música y oración en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Por EFE
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Más de 250.000 personas pasaron la noche en FAdeA, según un informe oficial de las autoridades del operativo provincial difundido por el medio cordobés Cadena 3, mientras que otros peregrinos continuaron llegando durante la mañana. Las autoridades locales estiman que la convocatoria podría alcanzar las 800.000 personas en el predio y superar el millón en el conjunto de la ciudad.

Córdoba, situada en el centro de Argentina, a unos 700 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara así para recibir una de las mayores concentraciones de fieles de la visita papal.

León XIV despegó pasadas las 7.40 hora local (10.40 GMT) del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y tiene previsto aterrizar a las 9.00 (12.00 GMT) en el aeropuerto internacional de Córdoba, desde donde se trasladará al predio de la Escuela de Aviación Militar para presidir la celebración religiosa, prevista para las 10.00 (13.00 GMT).

El operativo de seguridad desplegado para la visita incluye 11.500 policías, 750 bomberos y 470 integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), con controles, vigilancia y presencia territorial en distintos puntos de la capital provincial.

Desde el lunes por la tarde, fieles procedentes de todas las provincias argentinas y de países como Paraguay y Venezuela participaron en una vigilia que incluyó actuaciones de artistas populares, espacios de oración y un espectáculo de drones que proyectó mensajes sobre la inclusión y la unidad, entre ellos la frase "Nadie sobra".

Tras la misa, el papa recorrerá parte de la ciudad en el papamóvil para saludar a los fieles congregados a lo largo del trayecto, hasta llegar a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

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