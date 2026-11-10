ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 21:25

Un millón de jóvenes, en el encuentro con León XIV en Buenos Aires

Papa León XIV en Buenos Aires, Argentina.
Papa León XIV en Buenos Aires, Argentina.002419+0000 EMILIANO LASALVIA

BUENOS AIRES.- Un millón de personas participaron en la reunión dedicada a los jóvenes del papa León XIV en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, según confirmó el Vaticano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El papa volvió a darse un baño de masas en Buenas Aires esta vez con un paseo nocturno y sugestivo por la avenida Libertador hasta el Monumento de los Españoles con un papamóvil iluminado que se detuvo durante el recorrido para bendecir a los bebés entre los coros de los jóvenes.

En este lugar este lunes el pontífice congregó a 2,5 millones durante una misa.

Mientras el papa celebraba una misa a la que asistieron este martes 650.000 personas en la ciudad de Córdoba, miles de jóvenes iban llegando en Buenos Aires a una de las zonas más verdes de la ciudad: las inmediaciones de los Bosques de Palermo.

Personas celebran a la llegada del papa León XIV a un encuentro con jóvenes este martes, en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya
Personas celebran a la llegada del papa León XIV a un encuentro con jóvenes este martes, en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya

Muchos de ellos partieron desde otras provincias argentinas durante la madrugada y comenzaron a ingresar al mediodía, apenas abrieron las puertas, mientras disfrutaban de las bandas musicales programadas para la espera.

Lea más: El papa León XIV inicia en Uruguay su gira por Latinoamérica

El encuentro con el papa, que durará dos horas, está dirigido a jóvenes de entre 15 y 35 años, que se acreditaron previamente, aunque el evento estará abierto al público en general y podrán ser testigos personas de todas las edades.

La vigilia fue programada por un pedido específico del papa León XIV, según comunicó la Conferencia Episcopal Argentina: “Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo”.

El papa León XIV bendice a un bebé a su llegada a un encuentro con jóvenes este martes, en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya
El papa León XIV bendice a un bebé a su llegada a un encuentro con jóvenes este martes, en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más

Te puede interesar