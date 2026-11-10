Un millón de jóvenes, en el encuentro con León XIV en Buenos Aires

El papa volvió a darse un baño de masas en Buenas Aires esta vez con un paseo nocturno y sugestivo por la avenida Libertador hasta el Monumento de los Españoles con un papamóvil iluminado que se detuvo durante el recorrido para bendecir a los bebés entre los coros de los jóvenes.

En este lugar este lunes el pontífice congregó a 2,5 millones durante una misa.

Mientras el papa celebraba una misa a la que asistieron este martes 650.000 personas en la ciudad de Córdoba, miles de jóvenes iban llegando en Buenos Aires a una de las zonas más verdes de la ciudad: las inmediaciones de los Bosques de Palermo.

Muchos de ellos partieron desde otras provincias argentinas durante la madrugada y comenzaron a ingresar al mediodía, apenas abrieron las puertas, mientras disfrutaban de las bandas musicales programadas para la espera.

Lea más: El papa León XIV inicia en Uruguay su gira por Latinoamérica

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro con el papa, que durará dos horas, está dirigido a jóvenes de entre 15 y 35 años, que se acreditaron previamente, aunque el evento estará abierto al público en general y podrán ser testigos personas de todas las edades.

La vigilia fue programada por un pedido específico del papa León XIV, según comunicó la Conferencia Episcopal Argentina: “Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo”.