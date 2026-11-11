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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 05:48

Juez de EE.UU. rechaza recurso de BBC y mantiene demanda por difamación de Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.EMILY CURIEL

Un juez federal estadounidense rechazó el martes una solicitud de la BBC para que la justicia desestimara la demanda por difamación presentada por el presidente Donald Trump contra el medio británico, una decisión que permite que el proceso continúe.

Por ABC Color
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Trump acusa a la BBC de editar de manera engañosa un documental para que pareciera que estaba incitando a la violencia cuando dijo a sus simpatizantes que marcharan hacia el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Reclama al menos 5.000 millones de dólares por presunta difamación y otros 5.000 millones por otra acusación en virtud de una ley de protección al consumidor de Florida.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó el recurso de la BBC que buscaba desestimar la demanda por difamación, pero desechó la basada en la ley de protección de Florida.

“Si el presidente Trump puede probar estas acusaciones y demostrar que sufrió daños en la fase de juicio sumario o en el juicio es algo que se determinará más adelante”, escribió Kuntz en una resolución de 40 páginas.

Lea más: La BBC busca implicar a los hijos de Trump en la denuncia del presidente por difamación

El documental de la BBC unió dos fragmentos distintos del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, lo que hizo que pareciera que había instado explícitamente a sus simpatizantes a atacar el Capitolio.

Aunque la BBC se ha disculpado por el incidente, que provocó la dimisión de varios altos cargos, la emisora niega haber causado a Trump ningún daño.

“Dada la diferencia de tiempo entre las dos declaraciones, esa distancia por sí sola conduce a una inferencia plausible de que la BBC sabía o debería haber sabido que el segmento que estaban creando no sería y no podría ser una declaración veraz”, señaló Kuntz en su fallo.

“Esto no fue recortar ligeramente, sino crear algo distinto de lo que se dijo en el discurso”, agregó.

Lea más: Jueza cita a Trump a declarar el 11 de diciembre en el caso de difamación contra la BBC

El presidente estadounidense rápidamente celebró el fallo como “una gran victoria”, en una publicación de Truth Social. “¡Seguiremos luchando contra todos aquellos que intenten engañar al pueblo estadounidense y derrotándolos!”, añadió.

En un comunicado transmitido el miércoles a la AFP, un portavoz de la BBC afirma que el grupo está “sorprendido” por la decisión del juez pero respeta su autoridad. “Seguimos confiando en nuestra posición”, añade.

En octubre, Trump sufrió un revés cuando una jueza fijó el 11 de diciembre como plazo para que declare bajo juramento, después de que la BBC afirmara que estaba eludiendo sus esfuerzos por obtener un testimonio.

Si Trump no comparece para entonces, se arriesga a sanciones, incluido el posible sobreseimiento de su demanda, señaló el tribunal.

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