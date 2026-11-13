El papa se reúne con víctimas de “abusos” de la Iglesia en Perú y pide “reparación”

El sumo pontífice, operado hace un mes de un cáncer de pulmón, llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, para la última etapa de una intensa gira de 12 días por Sudamérica que incluyó a Uruguay y Argentina.

Las principales acusaciones de abusos sexuales en el país andino recaen sobre el Sodalicio, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

“Se reunió con cada uno personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, y reflexionando con ellos sobre cómo promover un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, vías de sanación y el compromiso de crear ambientes seguros”, informó la Santa Sede en un comunicado la tarde del jueves.

Horas antes, en un discurso dirigido a los obispos peruanos, León XIV llamó a responder a “los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación”.

El encuentro con las víctimas se llevó a cabo en la Nunciatura Apostólica, donde una multitud de fieles en los exteriores, sin conocer la reunión que se llevaba dentro, pedía al papa un “balconazo”, unas palabras desde el balcón.

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En manos del papa

Tras el impulso de las investigaciones ordenadas por Francisco contra el Sodalicio, León XIV tomó la posta.

La orden reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002.

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un “canal de escucha” para las víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos, económicos, entre otros, para fijar indemnizaciones con los bienes que se le incautaron al Sodalicio.

Los afectados reclaman una “compensación integral (...), muchos necesitan apoyo psicológico, médico, reinserción social, que se transforma al final del día en una ayuda económica”, dijo a la AFP Renzo Orbegozo, de 50 años y víctima de la agrupación.

La solución está en manos del papa, que “llegue a culminar el proceso de reparación a las víctimas”, acotó Orbegozo.

Robert Prevost fue obispo de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, entre 2015 y 2023.

En ese cargo “abrió el camino” para la escucha de las víctimas, según declaró el año pasado Carlos García, jefe de los obispos en Perú.

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Crítica al machismo

En la Plaza Mayor de Lima, una multitud se congregó para ver y escuchar al papa, entre ellos un hombre vestido de inca, un bebé en brazos disfrazado de sumo pontífice y una mujer con una estatua de la Virgen de Guadalupe.

El líder de 1.400 millones de católicos denunció en las afueras de la catedral la violencia contra las mujeres y la “mentalidad machista” todavía presente en la sociedad.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres”, afirmó ante un estallido de aplausos y gritos.

Miles de jóvenes participaron por la noche en una vigilia de oración en el Estado Nacional de Lima. Levantaron sus celulares como antorchas en la oscuridad antes de que el papa hiciera un recorrido a pie para saludarlos.

“Siento que la venida del papa puede beneficiar muchísimo en abrir los corazones de los jóvenes” ante la “baja” de asistencia en las iglesias, dijo a la AFP Darling Chumacero, auxiliar de educación inicial de 26 años.

León XIV también comparó el jueves las dificultades que encuentran los obispos en su misión dentro de la Iglesia con el empinado Camino Inca, una antigua red de rutas que atraviesan principalmente los Andes.

“Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante”, dijo el sumo pontífice.

En nuestra misión “encontramos dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas”, agregó.