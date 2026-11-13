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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 23:54

Trump hablará de Irán, pero no de Ucrania, con Xi y Putin

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.180318+0000 KEVIN DIETSCH

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping sostendrán la primera reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China en una cumbre en Shenzhen la próxima semana, anunció el viernes la Casa Blanca.

Por ABC Color
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Donald Trump quiere conversar sobre la reducción del arsenal nuclear en esta cumbre trilateral prevista el jueves, y planteará el tema de la guerra con Irán, pero no se espera que discuta la guerra en Ucrania, dijo un funcionario estadounidense.

Los tres líderes se reunirán al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en la ciudad del sur de China, refirió la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, dijo Wales.

Uno de los grandes conflictos que domina el segundo mandato de Trump como presidente será tratado, pero el otro no, dijeron funcionarios estadounidenses.

Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladímir Putin”, dijo a periodistas el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, en una llamada.

Pero Washington tiene “otra vía” de negociaciones con Kiev y Moscú, añadió.

China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”, agregó, en referencia a las conversaciones que enviados estadounidenses han mantenido en los últimos días con Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Lea más: Juez de EE.UU. rechaza recurso de BBC y mantiene demanda por difamación de Trump

El jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, acompañará a Trump en su viaje a China, pero no participará en la reunión con Xi y Putin, señalaron los funcionarios.

Trump también tendrá un almuerzo de trabajo bilateral y una reunión con el presidente chino. Pero no está previsto que mantenga una reunión cara a cara con Putin.

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