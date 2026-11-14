EE.UU. levanta suspensión de vuelos tras horas de caos aéreo

La paralización nacional dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra. Algunos fueron bajados de los aviones momentos antes de despegar por empleados de las aerolíneas que parecían igual de confundidos con la situación.

Es apenas la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo de Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión después de cerca de cuatro horas. El gobierno del presidente Donald Trump enfatizó en que no había evidencia de que la falla fuera resultado de un acto delictivo.

Con casi 6.000 vuelos cancelados, incluyendo varias rutas internacionales según la plataforma de monitoreo FlightAware, se espera que la recuperación tome tiempo.

Cronología

La reanudación del tráfico no significa el fin del caos en los aeropuertos estadounidenses tras este incidente, que ha puesto de manifiesto las enormes necesidades de inversión en el sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades dejaron todos los aviones en tierra por precaución, debido a una serie de problemas de comunicación detectados a las 15H36 locales (20H36 GMT) a causa de “equipos antiguos”, explicó el secretario de Transportes, Sean Duffy.

“Este es un problema de un sistema antiguo”, dijo el funcionario. “Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos”.

“Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.

Los aterrizajes de más de 3.500 vuelos que ya estaban en el aire se pudieron llevar a cabo siguiendo los procedimientos previstos.

El espacio aéreo se reabrió a las 01H15 GMT, pero “nos llevará algún tiempo recuperar toda nuestra capacidad”, anunció Duffy.

Ahora, las compañías deben trasladar a cientos de miles de pasajeros afectados.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Mientras que se levantaba la suspensión, insistió en la petición.

“Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente”, afirmó.

Lea más: Trump hablará de Irán, pero no de Ucrania, con Xi y Putin

“No es otro 11-S”

Imágenes de aeropuertos en todo el país mostraban las puertas de embarque llenas, con las aeronaves en pista y los pasajeros exigiendo una solución.

“Estamos debatiéndonos entre reprogramar, conducir o qué, pero si todo el país está detenido, eso significa que las autopistas también estarán colapsadas”, dijo Joseph Anderson, un hombre de 72 años que intentaba viajar desde Las Vegas a Oakland, California.

El espacio aéreo estadounidense es uno de los más concurridos del mundo, y se acerca a su punto más frenético ante la proximidad del feriado de Acción de Gracias.

Una suspensión nacional de los vuelos es altamente inusual.

En enero de 2023 hubo una breve paralización nacional cuando falló un sistema de notificación para pilotos. Pero el único otro episodio a nivel nacional ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando ninguna aeronave despegó durante días.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue enfático en que no había evidencia de acciones hostiles el viernes. “Este no es otro 11 de septiembre”, afirmó.

“No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o un ataque con IA”, dijo en una rueda de prensa.

También descartó cualquier conexión con la caída global que afectó a Microsoft esta semana.

Lea más: Estados Unidos sigue contando votos: así avanza la nueva mayoría demócrata

Confusión y demoras

La detención de los vuelos desató caos y frustración.

En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Tiara Johnson dijo que había intentado llegar a Orlando para un concierto.

“No hacen más que retrasarlo (...). Primero estaba para las 19H55. Luego a las 20H30, 21H30. Ahora son las 22H30. Así que no sabemos cuándo saldrá”, dijo a la AFP.

Durante la suspensión, algunos paneles de salidas en muchos aeropuertos seguían mostrando que los vuelos operaban con normalidad, mientras que las tarjetas de embarque móviles de los pasajeros varados marcaban su vuelo en camino.

Las personas se apresuraron a buscar alternativas, con largas filas formándose en los mostradores de alquiler de autos en el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas.

Para aquellos que intentaban ver el lado positivo, el retraso fue la oportunidad de extender su descanso.

Kathy Sommers estaba camino a su casa después de visitar a amigos en Las Vegas cuando su vuelo fue cancelado. “Una noche más para jugar cartas”, dijo.