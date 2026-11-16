ACNUR advierte que los recortes de financiación aumentan el riesgo de explotación infantil

Los informes se centran en Bangladés y Etiopía, dos importantes países de acogida de refugiados, en los que se hallaron pruebas de que al recortar los servicios de protección "los refugiados, ya de por sí vulnerables, se enfrentan a mayores riesgos de explotación", indicó ACNUR en un comunicado.

En Bangladés, que acoge a más de un millón de refugiados y solicitantes de asilo principalmente procedentes de la vecina Birmania (Myanmar), los casos de trata en el campo de refugiados de Cox's Bazar, el mayor del mundo, aumentaron un 28 % entre 2024 y 2025, ejemplificó la agencia de Naciones Unidas.

Los niños representaron un 17 % de las víctimas detectadas en 2025, frente a aproximadamente el 14 % en 2024, y en lo que va de 2026 el porcentaje ha aumentado al 23 %, advirtió ACNUR.

Entre 2024 y 2025, la población de refugiados rohinyá procedentes de Birmania en Bangladés aumentó alrededor de un 17 %, es decir, en más de 170.000 personas, mientras que el presupuesto operativo de la agencia se redujo más de un 8 %.

El año 2025 estuvo marcado por una drástica reducción de las contribuciones a ACNUR y otras agencias por parte de uno de los principales socios de Naciones Unidas, Estados Unidos, tras el regreso al Gobierno de Donald Trump.

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Los estudios "subrayan que invertir en la protección de los refugiados y de la infancia (...) no sólo es un imperativo humanitario, sino también una inversión rentable en prevención", concluyó ACNUR.