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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:10

ACNUR advierte que los recortes de financiación aumentan el riesgo de explotación infantil

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Ginebra, 16 nov (EFE).- Los crecientes recortes de financiación que sufren las agencias internacionales aumentan el riesgo de que los refugiados, especialmente los niños, sean víctimas de trata y abusos, advierten dos estudios publicados este lunes por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) junto a la Universidad de Oxford.

Por EFE
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Los informes se centran en Bangladés y Etiopía, dos importantes países de acogida de refugiados, en los que se hallaron pruebas de que al recortar los servicios de protección "los refugiados, ya de por sí vulnerables, se enfrentan a mayores riesgos de explotación", indicó ACNUR en un comunicado.

En Bangladés, que acoge a más de un millón de refugiados y solicitantes de asilo principalmente procedentes de la vecina Birmania (Myanmar), los casos de trata en el campo de refugiados de Cox's Bazar, el mayor del mundo, aumentaron un 28 % entre 2024 y 2025, ejemplificó la agencia de Naciones Unidas.

Los niños representaron un 17 % de las víctimas detectadas en 2025, frente a aproximadamente el 14 % en 2024, y en lo que va de 2026 el porcentaje ha aumentado al 23 %, advirtió ACNUR.

Entre 2024 y 2025, la población de refugiados rohinyá procedentes de Birmania en Bangladés aumentó alrededor de un 17 %, es decir, en más de 170.000 personas, mientras que el presupuesto operativo de la agencia se redujo más de un 8 %.

El año 2025 estuvo marcado por una drástica reducción de las contribuciones a ACNUR y otras agencias por parte de uno de los principales socios de Naciones Unidas, Estados Unidos, tras el regreso al Gobierno de Donald Trump.

Los estudios "subrayan que invertir en la protección de los refugiados y de la infancia (...) no sólo es un imperativo humanitario, sino también una inversión rentable en prevención", concluyó ACNUR.

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