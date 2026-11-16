ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:15

Al menos ocho muertos en un tiroteo contra un vehículo en el este de Sudáfrica

Imagen sin descripción

Nairobi, 16 nov (EFE).- Al menos ocho hombres murieron en un tiroteo contra un vehículo ocurrido en el este de Sudáfrica, en la provincia de KwaZulu-Natal, confirmó este lunes la Policía sudafricana, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El incidente ocurrió anoche en una carretera en la localidad de Sweetwaters, a las afueras de la ciudad de Pietermaritzburg, capital provincial y segunda ciudad más grande de KwaZulu-Natal después de Durban, detalló en un comunicado el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés).

"La Policía acudió tras recibir avisos de un tiroteo y, cuando llegó al lugar de los hechos, encontró un vehículo blanco de siete plazas acribillado a balazos", relató el SAPS.

"En el interior del vehículo, la Policía encontró a ocho hombres que tenían múltiples heridas de bala y cuyo fallecimiento se certificó en el lugar de los hechos", añadió.

Las fuerzas de seguridad precisaron que "todavía no se ha determinado como se produjo el incidente" ni se ha identificado a los fallecidos, así que la Policía "está recabando pruebas para esclarecer el posible motivo de los asesinatos y la identidad de los sospechosos".

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
03
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
04
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más
05
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más

Te puede interesar