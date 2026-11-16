Al menos ocho muertos en un tiroteo contra un vehículo en el este de Sudáfrica

El incidente ocurrió anoche en una carretera en la localidad de Sweetwaters, a las afueras de la ciudad de Pietermaritzburg, capital provincial y segunda ciudad más grande de KwaZulu-Natal después de Durban, detalló en un comunicado el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés).

"La Policía acudió tras recibir avisos de un tiroteo y, cuando llegó al lugar de los hechos, encontró un vehículo blanco de siete plazas acribillado a balazos", relató el SAPS.

"En el interior del vehículo, la Policía encontró a ocho hombres que tenían múltiples heridas de bala y cuyo fallecimiento se certificó en el lugar de los hechos", añadió.

Las fuerzas de seguridad precisaron que "todavía no se ha determinado como se produjo el incidente" ni se ha identificado a los fallecidos, así que la Policía "está recabando pruebas para esclarecer el posible motivo de los asesinatos y la identidad de los sospechosos".

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

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Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.