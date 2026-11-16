Albares: ante amenazas híbridas, respuesta de Europa debe ser inmediata y de solidaridad

"Cuando un socio europeo tiene una situación de dificultad, mucho más si se trata de una agresividad, la respuesta que tenemos que dar todos los europeos inmediata es de apoyo y de solidaridad", recalcó Albares ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que se abordará la respuesta a este tipo de amenazas.

Albares expresó su solidaridad a Francia y a Bélgica por esos incidentes, y subrayó que "las amenazas, las agresiones híbridas son una realidad con la que estamos conviviendo todos los países europeos".

"En esta ocasión ha afectado a Francia fundamentalmente, y le traslado de nuevo toda nuestra solidaridad. Hoy nos van a hablar de esto el ministro francés y va a darnos la explicación correspondiente. Ellos han señalado claramente a un país y, desde luego, yo le doy total credibilidad a nuestros socios europeos", enfatizó.

Al jefe de la diplomacia española puso de relieve ademas que "todos tenemos que ser conscientes que esto es una realidad con la que convivimos mucho más en periodo electoral, donde las sociedades tienden a polarizarse mucho más".

"No debemos permitir que haya injerencias externas en nuestros procesos electorales en nuestra vida cotidiana, ni agresiones híbridas de ningún tipo", concluyó.