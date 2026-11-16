Albares lamenta la situación en Gaza: "Conmueve la conciencia de cualquier ser humano"

A su llegada a un Consejo de ministros del ramo, Albares dijo en declaraciones a los medios que las inundaciones que se produjeron durante los últimos días en Gaza a causa de las tormentas han agravado la situación humanitaria en la que se encuentran los palestinos.

Albares se refirió también al ataque que los gazatíes sufrieron el pasado jueves, cuando el Ejército israelí bombardeó el ala quirúrgica del hospital Naser, ubicado en el sur de la Franja, donde murieron siete personas, entre ellos un niño de trece años y un médico, y unas treinta quedaron heridas.

El titular de Exteriores insistió en que España va a seguir "apoyando" la solución de los dos Estados, que implica la creación de un Estado palestino separado del de Israel.

Además, señaló que en Gaza hay una inamovilidad "absoluta", lo que genera, según sostuvo, un coste "insoportable" e "inaceptable" en vidas humanas.

Por otro lado, Albares consideró "necesario" reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre "golpea el bolsillo" de los españoles y europeos por el incremento en el precio de la gasolina y el diésel.

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Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero en los que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.