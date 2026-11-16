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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:00

Albares ve riesgo de cacofonía por demasiados actores de la UE para negociar sobre Ucrania

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Bruselas, 16 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, alertó este lunes del riesgo de "cacofonía" por el hecho de que hay "demasiados actores" que van a representar a Europa en las negociaciones para el fin del conflicto bélico en Ucrania.

Por EFE
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Albares opinó además a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores donde se hablará de Ucrania, entre otros temas, que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, debería intervenir en esos contactos.

"Me parece que hay demasiados actores en ese grupo. Puede haber una cacofonía. Esa no es la forma más eficaz para Europa de trabajar. Y al mismo tiempo, faltan algunos actores institucionales fundamentales. La alta representante, que es la voz de Europa en política exterior, sin duda alguna tendría que estar", señaló Albares a su llegada a la reunión.

Indicó que el formato que se ha decidido es "a nivel de asesores de seguridad nacional", por lo que los ministros de Asuntos Exteriores no están involucrados, y consideró que "en algún momento" deberían estarlo.

Sobre el apoyo español a Ucrania, Albares subrayó que "está fuera de toda duda" como "se demostró en la visita del presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski a Madrid hace muy pocos días", en el marco de la cual se organizó un encuentro con los miembros de la comunidad iberoamericana para que Ucrania pudiera "exponer su voz y recabar aún más solidaridad".

En la reunión de este lunes, dijo, se abordará la situación en Ucrania al llegar a un nuevo invierno "muy difícil", cuando hay un "bombardeo sistemático de todas las infraestructuras eléctricas que proveen de electricidad, y de calefacción" a ese país.

"Una cosa le tiene que quedar clara a todo el mundo: No se va a decidir nada en relación a la seguridad europea y nada en relación a Europa y Ucrania sin que España esté sentada en esa mesa y España pueda decidir sobre eso. No hay la menor duda", indicó.

En ese contexto, el ministro subrayó que los europeos "tenemos que seguir sólidamente respaldando Ucrania, como hizo España con ese nuevo paquete de casi 500 millones de euros que anunciamos, además del paquete ya inicial que entregaremos este año durante la visita del presidente Zelenski a Madrid".

El pasado viernes, los líderes europeos decidieron en una cumbre informal en Dublín que no habrá un solo interlocutor para negociar la paz en Ucrania, sino que existirá un "equipo" integrado por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido).

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