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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 07:40

Arabia Saudí rechaza que sus posturas obstaculicen las negociaciones climáticas en COP31

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- Arabia Saudí, uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos, rechazó que sus posturas busquen obstaculizar las negociaciones en la Cumbre del Clima COP31 y defendió un "firme compromiso" con la lucha climática, afirmó este lunes a EFE una fuente de la delegación saudí en la ciudad turca de Antalya.

Por EFE
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"El reino reconoce que el cambio climático es un desafío mundial que requiere una acción colectiva que refleje las diferentes circunstancias nacionales", indicó la fuente, que pidió no ser identificada.

Arabia Saudí ha sido acusada por parte de diplomáticos, científicos del clima y figuras políticas de obstruir las conversaciones climáticas de la ONU y retrasar los procesos del panel de expertos climáticos de la ONU (IPCC).

De hecho, el responsable climático de la ONU, Simon Stiell, reconoció la semana pasada la "frustración de muchos" ante el bloqueo del calendario de los próximos informes que deben servir de base científica para el balance mundial del Acuerdo de París en el año 2028.

Ante este tema, el informante quiso aclarar que el país del golfo Pérsico aboga por "una evaluación rigurosa de la bibliografía, la inclusión geográfica y un tratamiento transparente de los supuestos y las incertidumbres".

Asimismo, respalda "calendarios de evaluación que ofrezcan tiempo suficiente para que los autores, los revisores y los gobiernos -en particular aquellos con recursos limitados- puedan contribuir de manera significativa. El IPCC describe sus evaluaciones exhaustivas como informes que se publican cada cinco a siete años".

La fuente saudí aseveró que su país mantiene "su firme compromiso de hacer frente al cambio climático mediante una ciencia creíble, una cooperación internacional eficaz y soluciones prácticas que logren reducciones medibles de las emisiones, al tiempo que respaldan el desarrollo sostenible y la seguridad energética", rechazando las informaciones que "tergiversan" la participación del país árabe en la "participación del reino en las negociaciones internacionales sobre el clima y en el IPCC".

"La urgencia del cambio climático exige un diálogo constructivo, respeto mutuo y una determinación compartida", aseveró, al tiempo que señaló que el consenso es una base de larga data en las negociaciones climáticas.

Y es que una de las cuestiones también es que desde la COP28 de Dubái no se incluye en las decisiones finales ninguna mención al abandono de los combustibles fósiles, bloqueado tradicionalmente por los países productores de crudo, aludiendo la "seguridad energética" mundial.

"Sirve a todas las partes y otorga a los países, en particular a las economías en desarrollo, una voz significativa en las decisiones que afectan a su desarrollo y seguridad energética. Caracterizar esta práctica como un privilegio perteneciente a Arabia Saudí pasa por alto su propósito más amplio", se defendió.

Y llamó a que los países se unan en unas negociaciones que deben ser "pacientes" y con "concesiones mutuas".

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