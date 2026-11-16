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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:30

Australia, Canadá, Italia y R.Unido urgen a Israel acceso humanitario "inmediato" a Gaza

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Sídney (Australia), 16 nov (EFE).- Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido instaron este lunes al Gobierno israelí a permitir la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde las inundaciones provocadas por las primeras tormentas del invierno han agravado una situación humanitaria que calificaron de "grave".

Por EFE
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Los responsables de Exteriores reclamaron a Israel que ponga fin a las demoras y garantice un acceso humanitario "inmediato, rápido y sin obstáculos" en toda la Franja, además de exigir la apertura de los pasos fronterizos y la entrada de las tiendas de campaña destinadas a atender a los desplazados.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, los jefes de la diplomacia de los cuatro países advirtieron que la población gazatí necesita urgentemente refugio y asistencia humanitaria ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Según el documento, alrededor de 150.000 tiendas de campaña y otros suministros esenciales permanecen retenidos en la frontera, sin autorización para entrar en el territorio palestino.

"Esta situación es completamente reversible y todavía hay tiempo para actuar antes del invierno", señalaron los ministros en la declaración.

Asimismo, pidieron que se permita el ingreso de artículos de doble uso, como generadores eléctricos o equipos de telecomunicaciones, necesarios para las operaciones humanitarias y las labores de recuperación temprana, cuya entrada consideran fundamental para responder a las necesidades de la población.

El texto también insta a todas las partes implicadas a aplicar el Plan Integral para Gaza, respetar el alto el fuego y cumplir sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, de modo que la asistencia pueda llegar a quienes la necesitan.

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