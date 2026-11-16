Australia, Canadá, Italia y R.Unido urgen a Israel acceso humanitario "inmediato" a Gaza

Los responsables de Exteriores reclamaron a Israel que ponga fin a las demoras y garantice un acceso humanitario "inmediato, rápido y sin obstáculos" en toda la Franja, además de exigir la apertura de los pasos fronterizos y la entrada de las tiendas de campaña destinadas a atender a los desplazados.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, los jefes de la diplomacia de los cuatro países advirtieron que la población gazatí necesita urgentemente refugio y asistencia humanitaria ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Según el documento, alrededor de 150.000 tiendas de campaña y otros suministros esenciales permanecen retenidos en la frontera, sin autorización para entrar en el territorio palestino.

"Esta situación es completamente reversible y todavía hay tiempo para actuar antes del invierno", señalaron los ministros en la declaración.

Asimismo, pidieron que se permita el ingreso de artículos de doble uso, como generadores eléctricos o equipos de telecomunicaciones, necesarios para las operaciones humanitarias y las labores de recuperación temprana, cuya entrada consideran fundamental para responder a las necesidades de la población.

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El texto también insta a todas las partes implicadas a aplicar el Plan Integral para Gaza, respetar el alto el fuego y cumplir sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, de modo que la asistencia pueda llegar a quienes la necesitan.