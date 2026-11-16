ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:40

Autoridad Palestina y Hamás aplauden petición Canadá, Italia y R. Unido para ayuda en Gaza

Imagen sin descripción

Jerusalén, 16 nov (EFE).- La Autoridad Palestina y el grupo islamista Hamás aplaudieron este lunes la petición de los ministros de Exteriores de Canadá, Italia, Reino Unido y Australia al Gobierno israelí para que permita la entrada "inmediata" y "sin obstáculos" de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Israel, en su calidad de potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, levantar las restricciones que impone a la entrada de envíos de ayuda humanitaria y materiales necesarios para la recuperación y la reconstrucción, y garantizar que la ayuda llegue a todas las zonas de la Franja", aseveró la Autoridad Palestina en un comunicado.

Además, en la nota se asegura que valoran "estos llamamientos internacionales" para que se abran los pasos fronterizos y se permita "la entrada de tiendas de campaña, suministros humanitarios y materiales esenciales".

Por su parte, Hamás emitió otro comunicado en el que advirtió acerca de las "muestras de gravedad en la situación humanitaria" de los gazatíes "a causa del genocidio en curso, el asedio y la política de hambruna impuesta por la ocupación sionista".

"El hecho de que más países reconozcan la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza reafirma el fracaso de la ocupación a la hora de ocultar sus crímenes y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", dijo Hamás, que añadió que esperan que "estas posturas se traduzcan en medidas prácticas y en una presión política y jurídica real".

Horas antes, los responsables de Exteriores de Canadá, Italia, Reino Unido y Australia habían reclamado formalmente a Israel que ponga fin a las demoras y garantice un acceso humanitario "inmediato, rápido y sin obstáculos" en toda la Franja.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, los jefes de la diplomacia de los cuatro países alertaron que la población gazatí necesita urgentemente refugio y asistencia humanitaria ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Según el documento, alrededor de 150.000 tiendas de campaña y otros suministros esenciales permanecen retenidos en la frontera, sin autorización para entrar en el territorio palestino.

Pidieron también que se permita el ingreso de artículos de doble uso, como generadores eléctricos o equipos de telecomunicaciones, necesarios para las operaciones humanitarias y las labores de recuperación temprana, cuya entrada consideran fundamental para responder a las necesidades de la población.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
03
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
04
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
05
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más

Te puede interesar