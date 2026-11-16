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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:40

Baréin condena a cadena perpetua a 64 clérigos chiíes acusados de terrorismo

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Manama, 16 nov (EFE).- Un tribunal de Baréin emitió hoy sentencias de cadena perpetua contra 64 clérigos chiíes y afiliados y quince años de cárcel contra otros cinco religiosos por cargos relacionados de terrorismo, "adoptar la ideología iraní», vincularse a la Guardia Revolucionaria de Irán e intentar derrocar al régimen suní del reino del golfo Pérsico.

Por EFE
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De los 64 condenados a cadena perpetua, un total de 57 son clérigos influyentes, entre ellos el líder espiritual de la comunidad chií del país, el ayatolá Eisa Qasim, que vive en el exilio tras haber sido objeto anteriormente de persecuciones por parte de las autoridades de Baréin, una monarquía absoluta suní que gobierna sobre una población mayoritariamente chií.

El proceso judicial se realizó en persona para 47 clérigos y nueve simpatizantes, entre las que se encontraban recitadores religiosos, mientras que otros 13 clérigos fueron juzgados en rebeldía.

El grupo opositor de Baréin Al Wefaq publicó en su página X que estas sentencias del tribunal contra el ayatolá Qasem y otros ulemas son "graves y desquiciadas".

Según Al Wefaq, durante la sesión del juicio en la que se leyeron las sentencias se prohibió la entrada de las familias.

El veredicto estaba previsto ser emitido el 8 de octubre, pero fue aplazado durante dos semanas sin que se haya revelado el motivo.

El veredicto de este lunes se produce en medio de continuas tensiones en el Golfo, y mientras el pequeño país insular, que alberga una importante presencia militar estadounidense ha sido atacado al menos dos veces por fuerzas iraníes el viernes y el domingo últimos en represalia por los ataques de EE. UU. contra Irán.

El juicio se desarrolla en medio de acusaciones por ONGs locales e internacionales contra las autoridades de haber torturado y maltratado a los acusados.

Los detenidos fueron arrestados en mayo pasado en el marco de una campaña de arrestos que comenzó tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero.

En represalia por haber recibido ataques de represalia iraníes, las autoridades bareiníes comenzaron una campaña de detenciones en la que arrestaron a centenares de personas, de los que muchos fueron juzgados por simpatizar con Irán, tener vínculos con la Guardia Revolucionaria y espionaje, y a varios se les ha retirado la ciudadanía.

Veinte organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han instado a las autoridades de Baréin a investigar las graves denuncias de tortura y a descartar las confesiones obtenidas bajo coacción.

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