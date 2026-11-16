Bruselas da luz verde a la compra de Commerzbank por UniCredit

El Ejecutivo comunitario analizó el impacto de la misma en el mercado de servicios bancarios de Alemania y concluyó que las cuotas de mercado conjuntas de ambas entidades son moderadas y que, tras la transacción, seguirá habiendo competidores solventes capaces de ejercer una presión suficiente sobre estas, por lo que ha dado su luz verde, explicó en un comunicado.

"Europa necesita bancos más fuertes que puedan competir, crecer y apoyar a nuestras empresas y familias. Las fusiones transfronterizas pueden ayudar a que esto ocurra, permitiendo que los bancos operen de manera más eficiente y resistan mejor a las perturbaciones económicas", destacó la vicepresidenta comunitaria y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Se trata "probablemente de la mayor operación bancaria transfronteriza que hemos visto desde la crisis financiera y unirá a los segundos mayores bancos de Italia y Alemania", explicó en una comparecencia de prensa para informar de la decisión.

La operación permitirá que UniCredit eleve a aproximadamente el 50 % su participación en el capital y se haga con el control del segundo banco privado de Alemania, del que ya es accionista principal, según indicó la entidad italiana.

La oferta pública de adquisición (OPA) hostil acometida por Unicredit, segundo mayor banco por activos de Italia, generó el rechazo de la directiva de Commerzbank y las críticas del propio Gobierno de Alemania, que aún tiene una participación del 13,3 % en el banco tras el rescate público concedido a este en 2008 y calificó la operación de "agresiva".

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La Comisión Europea, regulador de la competencia en la UE, analizó en particular el impacto de la operación en los mercados de servicios bancarios en Alemania, donde UniCredit opera a través de la filial HypoVereinsbank, cuyas actividades se solapan con las de Commerzbank en los servicios de banca minorista y corporativa.

La investigación determinó que las cuotas de mercado conjuntas de UniCredit y Commerzbank en esos mercados son "moderadas", con la excepción de la financiación del comercio exterior, donde ambos ocupan una posición "sólida".

Sin embargo, Bruselas considera que en este segmento existen numerosos proveedores alternativos que prestan servicios a clientes de distintos tamaños, por lo que estos podrían recurrir a ellos en caso de que tras la operación los dos bancos redujesen su oferta de crédito.

Asimismo, la Comisión defiende que seguirá habiendo competidores solventes en todos los mercados de servicios bancarios en Alemania, incluidos los de concesión de préstamos a empresas de todos los tamaños, entre ellas las de mediana dimensión, que fueron objeto de "especial atención" durante la investigación.

El aval del regulador de la competencia comunitario llega poco después de que, en octubre, el Banco Central Europeo (BCE) ya autorizase a UniCredit a elevar por encima del límite regulatorio del 30 % su participación en el capital de la entidad alemana.

Preguntada sobre los recelos del Gobierno alemán hacia la operación, Ribera rehusó especular sobre una posible actuación del mismo para frenar la transacción, pero insistió en que Bruselas "prestará atención" a que se respete su decisión y, "si hubiera algún tipo de movimiento por parte de cualquier gobierno nacional que pudiera evitar esta fusión", podría "reaccionar en consecuencia".

"Está claro (...) que esta operación no plantea problemas desde la perspectiva de la concentración de mercado y posibles riesgos para los consumidores, así que esperamos que vaya como tiene que ir", dijo, tras recordar que en el pasado algunos Gobiernos nacionales se han opuesto a fusiones que no eran problemáticas para la competencia.

La vicepresidenta comunitaria insistió en los beneficios de las fusiones transfronterizas para el mercado único y señaló que el visto bueno a esta operación está en línea con el "enfoque positivo hacia la expansión" que la Comisión prevé adoptar en sus nuevas directrices sobre fusiones bancarias.