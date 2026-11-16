Bruselas da luz verde para que el banco italiano UniCredit adquiera el alemán Commerzbank

El Ejecutivo comunitario ha analizado el impacto de la misma en el mercado de servicios bancarios de Alemania y ha concluido que las cuotas de mercado conjuntas de ambas entidades son moderadas y que, tras la transacción, seguirá habiendo competidores solventes capaces de ejercer una presión suficiente sobre estas, por lo que ha dado luz verde.

"Europa necesita bancos más fuertes que puedan competir, crecer y apoyar a nuestras empresas y familias. Las fusiones transfronterizas pueden ayudar a que esto ocurra, permitiendo que los bancos operen de manera más eficiente y resistan mejor a las perturbaciones económicas", dijo la vicepresidenta comunitaria y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Se trata "probablemente de la mayor operación bancaria transfronteriza que hemos visto desde la crisis financiera y unirá a los segundos mayores bancos de Italia y Alemania", destacó en una comparecencia de prensa para informar de la decisión.

La operación permitirá que UniCredit eleve a aproximadamente el 50 % su participación en el capital y se haga con el control del segundo banco privado de Alemania, del que ya es accionista principal, según ha indicado la entidad italiana.

La oferta pública de adquisición (OPA) hostil acometida por Unicredit, segundo mayor banco por activos de Italia, generó el rechazo de la directiva de Commerzbank y las críticas del propio Gobierno de Alemania, que aún tiene una participación del 13,3 % en el banco tras el rescate público concedido a este en 2008 y ha calificado la operación de "agresiva".

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La Comisión Europea, regulador de la competencia en la UE, analizó en particular el impacto de la operación en los mercados de servicios bancarios en Alemania, donde UniCredit opera a través de la filial HypoVereinsbank, cuyas actividades se solapan con las de Commerzbank en los servicios de banca minorista y corporativa.

La investigación determinó que las cuotas de mercado conjuntas de UniCredit y Commerzbank en esos mercados son "moderadas", con la excepción de la financiación del comercio exterior, donde ambos ocupan una posición "sólida".

Sin embargo, Bruselas considera que en este segmento existen numerosos proveedores alternativos que prestan servicios a clientes de distintos tamaños, por lo que estos podrían recurrir a ellos en caso de que tras la operación los dos bancos redujesen su oferta de crédito.

Asimismo, la Comisión considera que seguirá habiendo competidores solventes en todos los mercados de servicios bancarios en Alemania, incluidos los de concesión de préstamos a empresas de todos los tamaños, entre ellas las de mediana dimensión, que fueron objeto de "especial atención" durante la investigación.

El aval del regulador de la competencia comunitario llega poco después de que en octubre el Banco Central Europeo ya autorizase a UniCredit a elevar por encima del límite regulatorio del 30 % su participación en el capital de la entidad alemana.