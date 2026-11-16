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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:15

Bruselas desembolsa 1.710 millones euros a Ucrania para drones y sistemas de defensa aérea

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) desembolsó este lunes 1.710 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, munición y sistemas de defensa aérea, incluidos radares de alerta temprana y misiles, informó esa institución.

Por EFE
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La partida, que se enmarca en el préstamo de apoyo a Ucrania dotado con 90.000 millones de euros, pretende cubrir las necesidades militares urgentes de Kiev y se utilizará para adquirir equipos militares a fabricantes ucranianos y europeos.

"Hoy hemos desembolsado 1.710 millones de euros para ayudar a adquirir drones, munición y sistemas de defensa aérea para Ucrania. Continuaremos con nuestro firme apoyo a Ucrania, tal y como hemos hecho cada día desde el primer momento de la guerra de agresión rusa", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en una red social.

La UE seguirá trabajando "por una paz justa y duradera que salvaguarde la soberanía de Ucrania, su integridad territorial y la seguridad de Europa", añadió Von der Leyen.

El pago realizado este lunes es el octavo desembolso efectuado en el apartado de defensa del préstamo de apoyo a Ucrania, bajo el que se han transferido ya 18.100 millones de euros.

El objetivo es modernizar la base tecnológica e industrial de defensa ucraniana, así como favorecer su integración gradual en la industria militar europea.

De aquí a finales de año Ucrania dispone aún de 23.600 millones de euros en ayuda financiera europea.

Desde el inicio de la invasión rusa, la Unión Europea y sus Estados miembros han aportado a Kiev un apoyo global de 237.600 millones de euros.

Este mismo lunes, el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó un desembolso de casi 8.000 millones de euros para Ucrania, el mayor pago único realizado hasta ahora con el Mecanismo para Ucrania, después de que Kiev haya cumplido más de 20 hitos de reforma.

De esa cantidad, unos 5.000 millones salen de los recursos del préstamo de apoyo a Ucrania de 2026.

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