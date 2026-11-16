ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:25

Candidato a presidir la Knéset rechaza exigencia de ultras de ignorar a partidos árabes

Imagen sin descripción

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El diputado de Yashar! (¡Recto!) Matán Kahana, candidato de la oposición israelí a presidir la Knéset (Parlamento) en la votación prevista para este martes, rechazó hoy la exigencia del Likud de Benjamín Netanyahu y del ultraderechista Sionismo Religioso -ambos miembros de la coalición de Gobierno saliente- de ignorar a los partidos árabes, al considerarla "contraria al sentido de Estado".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Rechazo vuestra exigencia antiinstitucional y os pido que respetéis el proceso democrático y sus resultados. Me sorprende tu exigencia de ignorar por completo a un sector que representa al 21 % de la población, y a facciones con las que tú y tus socios habéis colaborado en el pasado", escribió Kahana en una carta dirigida al ministro de Finanzas en funciones y líder de Sionismo Religioso, Betsalel Smotrich.

Kahana respondía así a una carta del Likud y de Sionismo Religioso sobre su candidatura, en la que, según se desprende de su respuesta, le reclamaban desvincularse de los votos de los partidos árabes, que suman 19 de los 120 escaños de la Cámara.

"Os invito a ti y a los miembros de tu facción a apoyar mi candidatura y expresar así un amplio e importante consenso nacional", añadió el diputado, que se comprometió a que, si es elegido, la Knéset sea "un lugar de diálogo respetuoso y sustantivo" en el que "ninguna parte se sienta derrotada, humillada o excluida".

La oposición presentó la semana pasada una petición firmada por más de 61 diputados para destituir al actual presidente de la Knéset, Amir Ohana, del Likud, y proponer a Kahana, coronel en la reserva y exmiembro de la unidad de élite Sayeret Matkal.

El líder opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, retó el sábado al Likud y a Sionismo Religioso a demostrar su voluntad de una "verdadera alianza política" apoyando la candidatura de Kahana.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
03
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
04
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
05
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más

Te puede interesar