Candidato a presidir la Knéset rechaza exigencia de ultras de ignorar a partidos árabes

"Rechazo vuestra exigencia antiinstitucional y os pido que respetéis el proceso democrático y sus resultados. Me sorprende tu exigencia de ignorar por completo a un sector que representa al 21 % de la población, y a facciones con las que tú y tus socios habéis colaborado en el pasado", escribió Kahana en una carta dirigida al ministro de Finanzas en funciones y líder de Sionismo Religioso, Betsalel Smotrich.

Kahana respondía así a una carta del Likud y de Sionismo Religioso sobre su candidatura, en la que, según se desprende de su respuesta, le reclamaban desvincularse de los votos de los partidos árabes, que suman 19 de los 120 escaños de la Cámara.

"Os invito a ti y a los miembros de tu facción a apoyar mi candidatura y expresar así un amplio e importante consenso nacional", añadió el diputado, que se comprometió a que, si es elegido, la Knéset sea "un lugar de diálogo respetuoso y sustantivo" en el que "ninguna parte se sienta derrotada, humillada o excluida".

La oposición presentó la semana pasada una petición firmada por más de 61 diputados para destituir al actual presidente de la Knéset, Amir Ohana, del Likud, y proponer a Kahana, coronel en la reserva y exmiembro de la unidad de élite Sayeret Matkal.

El líder opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, retó el sábado al Likud y a Sionismo Religioso a demostrar su voluntad de una "verdadera alianza política" apoyando la candidatura de Kahana.