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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:25

Carney abre la puerta a automotrices chinas ante las tensiones comerciales con EE.UU.

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Bangkok, 16 nov (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este lunes que Canadá podría explorar alternativas europeas y asiáticas para su sector automovilístico, entre ellas fabricantes chinos, en función del resultado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que ha amenazado con aranceles del 50 % a vehículos canadienses.

Por EFE
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Carney, quien tiene previsto reunirse este martes en Shenzhen con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de su gira por Asia, advirtió en Camboya, donde participó en la cumbre de la Francofonía, que el mercado norteamericano integrado está perdiendo cohesión "debido a las medidas comerciales de EE.UU.", un asunto que, según aseguró, sigue negociando con Washington.

El mandatario indicó que mantener la integración del mercado norteamericano sería el mejor escenario para los trabajadores y las empresas de su país y para los consumidores estadounidenses, aunque defendió que, dependiendo de cómo se desarrollen estas conversaciones, Canadá podría explorar "opciones asiáticas" como China y Japón en el sector, así como alternativas europeas.

"Canadá seguirá adelante en cualquier caso", subrayó Carney, antes de precisar que cualquier inversión china en el sector automotriz deberá respetar "los estándares laborales" de los trabajadores canadienses y "generar un importante valor añadido".

"No se trata simplemente de ensamblar vehículos a partir de kits, limitándose a la fase final de su fabricación. Tiene que haber verdaderas fábricas, procesos de producción reales y cadenas de suministro que vayan creciendo con el tiempo en Canadá", explicó.

En el caso de los vehículos eléctricos, añadió que las cadenas de suministro deberán incorporar minerales críticos procedentes de Canadá y "no de otros lugares".

Carney, primer ministro desde marzo de 2025, enmarcó este eventual acercamiento en el proceso de normalización de las relaciones económicas con China por el que viene abogando.

El pasado enero, el canadiense realizó una visita al gigante asiático que incluyó una reunión con Xi tras la cual Carney anunció que permitiría la entrada de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos al año con un arancel de nación más favorecida del 6,1 %, en lugar del gravamen anterior, del 100 %.

Trump amenazó en agosto con imponer un arancel del 50 % a vehículos procedentes de Canadá a partir de enero de 2027, en una nueva escalada de las tensiones comerciales entre dos aliados históricos.

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