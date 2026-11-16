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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:45

China aborda la crisis de Yemen en una gira por el Golfo sin aclarar contactos con hutíes

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Pekín, 16 nov (EFE).- China aseguró este lunes que su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, abordó la crisis de Yemen durante una gira por Irán, Omán y Arabia Saudí, aunque evitó aclarar si mantuvo contactos con los rebeldes hutíes, en medio de una nueva escalada de hostilidades que incluye enfrentamientos en torno al estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Por EFE
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La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning explicó hoy en rueda de prensa que Zhai intercambió opiniones con sus interlocutores sobre las situaciones de Irán y Yemen, con el objetivo declarado de rebajar las tensiones y favorecer una solución política al conflicto yemení.

Preguntada expresamente por posibles contactos con los hutíes, Mao señaló que el enviado había mantenido conversaciones con "distintas partes implicadas" en la cuestión yemení, sin identificar a sus interlocutores ni confirmar reuniones con representantes del movimiento.

La portavoz aseguró que las partes consultadas coincidieron en la necesidad de restablecer la confianza mutua y evitar una reanudación de las hostilidades, aunque no detalló acuerdos concretos derivados de las gestiones.

La gira se produce después de que Pekín anunciara a principios de noviembre el envío de representantes diplomáticos a Oriente Medio y África para impulsar el diálogo ante el deterioro de la seguridad regional.

El domingo, los hutíes reivindicaron nuevos ataques con misiles contra el aeropuerto internacional de Riad y otras posiciones saudíes, mientras las fuerzas progubernamentales yemeníes anunciaron su retirada de posiciones próximas al estrecho de Bab el Mandeb ante la presión insurgente.

Este paso marítimo conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una ruta estratégica para el comercio entre Asia y Europa, cuya seguridad se ha visto amenazada por la intensificación del conflicto yemení.

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