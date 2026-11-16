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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:10

China destaca el carácter "pionero" de la próxima cita de Xi con Trump y Putin en Shenzhen

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Pekín, 16 nov (EFE).- China destacó este lunes el carácter "pionero" de la primera reunión cara a cara entre los presidentes chino, estadounidense y ruso, Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, prevista para el jueves en Shenzhen.

Por EFE
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La confirmación de la cita, al margen de la cumbre de la APEC, coincidió con la llegada a la ciudad de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que se reunirá con Xi en su primera visita a China desde que asumió el cargo.

La portavoz de Exteriores china Mao Ning afirmó hoy que los tres mandatarios intercambiarán opiniones sobre cómo preservar la paz mundial y promover la "estabilidad estratégica" entre las grandes potencias, sin precisar si abordarán la reducción de los arsenales nucleares.

La Casa Blanca adelantó que Trump planteará ese asunto, aunque un funcionario estadounidense rebajó las expectativas al señalar que Washington no espera un acuerdo en la primera conversación.

Mao defendió que China, Estados Unidos y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, refuercen la comunicación para gestionar sus diferencias y estabilizar sus relaciones.

Xi y Trump también tienen previsto reunirse por separado, tras la prórroga de la tregua arancelaria entre ambos países hasta enero de 2027.

Sheinbaum aterrizó a las 11:30 hora local (03:30 GMT), según la plataforma FlightAware, tras emprender el domingo en vuelos comerciales el viaje que la llevará a participar por primera vez en una cumbre de la APEC.

Su reunión con Xi tendrá lugar después de que México aprobara en 2025 subidas arancelarias de hasta el 50 % para determinados productos de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos China.

La presidenta tiene previsto presentar el Plan México ante empresarios del foro para atraer inversiones y diversificar los vínculos comerciales de un país cuyo principal mercado es Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, tienen previsto llegar a Shenzhen a lo largo de la noche de este lunes y reunirse por separado con Xi durante su estancia en China.

Shenzhen acogerá el martes y el miércoles la cumbre empresarial de la APEC, en cuya apertura intervendrá Xi, antes de que el presidente chino presida la reunión de líderes de las 21 economías del foro, prevista para el miércoles y el jueves.

China, que acoge por tercera vez la cita de líderes tras Shanghái en 2001 y Pekín en 2014, aspira a cerrar la reunión con una Declaración de Shenzhen y avances en comercio, economía digital e inteligencia artificial (IA).

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