China sitúa la "estabilidad estratégica" entre objetivos de cumbre entre Xi, Trump y Putin

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning aseguró hoy en rueda de prensa que los tres mandatarios intercambiarán opiniones sobre el mantenimiento de la paz mundial y la estabilidad de sus relaciones, en un encuentro que calificó de "pionero" y de "trascendencia histórica".

Mao destacó que China, Rusia y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y defendió la necesidad de reforzar la comunicación entre las tres potencias para gestionar sus desacuerdos.

Las declaraciones llegan después de que Washington adelantara que la reducción de los arsenales nucleares será uno de los principales asuntos de la reunión, aunque la Casa Blanca ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

El encuentro se celebrará al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad oriental china de Shenzhen, donde Trump y Xi también tienen previsto mantener una reunión bilateral.