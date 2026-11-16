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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:35

China sitúa la "estabilidad estratégica" entre objetivos de cumbre entre Xi, Trump y Putin

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Pekín, 16 nov (EFE).- China afirmó este lunes que la primera reunión trilateral entre los presidentes chino, estadounidense y ruso, Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, prevista para el jueves en Shenzhen, abordará la "estabilidad estratégica" entre las grandes potencias y la gestión de sus diferencias, aunque evitó precisar si se negociará una reducción de los arsenales nucleares.

Por EFE
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La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning aseguró hoy en rueda de prensa que los tres mandatarios intercambiarán opiniones sobre el mantenimiento de la paz mundial y la estabilidad de sus relaciones, en un encuentro que calificó de "pionero" y de "trascendencia histórica".

Mao destacó que China, Rusia y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y defendió la necesidad de reforzar la comunicación entre las tres potencias para gestionar sus desacuerdos.

Las declaraciones llegan después de que Washington adelantara que la reducción de los arsenales nucleares será uno de los principales asuntos de la reunión, aunque la Casa Blanca ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos inmediatos.

El encuentro se celebrará al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad oriental china de Shenzhen, donde Trump y Xi también tienen previsto mantener una reunión bilateral.

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