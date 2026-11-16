Congresista demócrata que activó caso Epstein apuesta por juicio político a Trump

"Primero, necesitamos poner fin a la guerra en Irán. Si ponemos fin a la guerra en Irán, eso hará que bajen los precios de la gasolina y de los alimentos, pero también tenemos que hacer un juicio político a Trump para que rinda cuentas por toda la corrupción y por involucrarnos en todas estas guerras ilegales", explicó Khanna (Filadelfia, 1976) a EFE en la sede del Partido Demócrata en Washington, una semana después de la aplastante victoria electoral de su formación el 3 de noviembre.

Los demócratas se preparan para tomar el control del Congreso a partir del mes de enero y en sus filas conviven dos corrientes, una que apuesta por centrarse en resolver los problemas relacionados con el coste de la vida de los estadounidenses y otra que defiende la necesidad de endurecer el discurso y fiscalizar la gestión de Trump en la Casa Blanca.

"Podemos hacer ambas cosas", concluye Khanna.

Khanna, que no pierde de vista la principal preocupación de los estadounidenses, la economía, explica que la máxima prioridad demócrata "es reducir los costos, poner fin a la guerra, bajar los precios de los alimentos, de la gasolina y de la atención médica"

"El tema central es ayudar a la clase trabajadora y media de este país", insiste.

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Después de las elecciones del 3 de noviembre, un grupo de afines puso en marcha una plataforma llamada "Run Ro" para impulsar su posible candidatura presidencial para 2028.

"Lo estoy considerando", confiesa Khanna a EFE, aunque enseguida devuelve la conversación a los objetivos de los demócratas: "ahora mismo el enfoque es ¿cómo terminamos la guerra en Irán?".

Con una larga trayectoria política (fue subsecretario adjunto de Comercio con el presidente Barack Obama y copresidente de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020), Khanna apuesta por mantener la presión a la Administración Trump desde el Congreso e intentar activar de nuevo en enero un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Con suerte podemos lograr que algunos republicanos cedan", afirma el congresista, que fue uno de los legisladores que lideró la reciente campaña a favor de su destitución que no salió adelante la semana pasada porque once demócratas se ausentaron de la votación. "No fue un buen momento para nosotros", reconoce Khanna sobre la falta de cuórum.

Aunque durante la noche electoral Trump reconoció la victoria de los demócratas, días después y, a través de un mensaje en su red Truth Social, insinuó un fraude en las elecciones de medio mandato sin aportar ninguna prueba.

Khanna no se mostró demasiado preocupado por estas acusaciones, argumentando que "la victoria es tan grande, tan masiva, que incluso las afirmaciones de Trump cayeron en saco roto", antes de resaltar lo que significó para él el 3 de noviembre: "Fue una gran celebración de la democracia estadounidense. Este país está avanzando más allá de los capítulos oscuros de Donald Trump".