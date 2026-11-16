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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:05

COP31 pide "acelerar la eliminación" de combustibles fósiles y su transición en la energía

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) pidió este lunes, en su primer borrador de la decisión final, "acelerar la eliminación gradual" de los combustibles fósiles, lo que incluye una transición "inmediata" para el uso de los hidrocarburos en los sistemas energéticos.

Por EFE
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"Se insta a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, lo que incluye una transición inmediata para abandonar el uso de combustibles fósiles en los sistemas energéticos", se indica en el borrador del acuerdo.

El texto de negociación reafirma el contenido del párrafo 28 de la decisión adoptada en la COP28 de Dubái (2023), que llamó a impulsar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, y reclamó a los países acelerar su aplicación.

Asimismo, pidió eliminar "progresivamente" las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no estén destinadas a combatir la pobreza energética o respaldar transiciones justas, y hacerlo lo antes posible, sobre la base de los resultados del primer balance mundial del Acuerdo de París.

Por otro lado, en el borrador, de 144 párrafos, se insta a todos los países a "contribuir" al objetivo de electrificación global de 35 % para 2035, el principal lema de esta cumbre, aunque esta debe hacerse "de manera determinada a nivel nacional".

No obstante, aunque menciona la necesidad de "aumentar la electrificación limpia", no la vincula con esta iniciativa de la presidencia, que lideran este año Australia y Turquía, por primera vez en la historia de una cumbre climática de la ONU.

El presidente de las negociaciones de la COP31, el australiano Chris Bowen, afirmó en una rueda de prensa tras la publicación del borrador que este texto "proporciona una muy buena base para las conversaciones durante los próximos tres días", de cara a que el viernes se presente la decisión final.

"Ahora bien, como ya dije, este primer borrador será diferente al borrador final. Para eso está diseñado el proceso (...) Los borradores suelen empezar siendo bastante generales, así que vamos reduciendo el tiempo y cada borrador representa un paso más hacia un consenso. Por lo tanto, espero que tengamos al menos el borrador final antes de que termine la semana, pero seguiremos trabajando hasta obtener un documento que reciba una respuesta consensuada", aseveró.

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