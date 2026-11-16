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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 01:30

El FMI insta a la ASEAN a "aprovechar las oportunidades" de la inteligencia artificial

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Manila, 16 nov (EFE).- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha instado a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que celebran su cumbre de líderes anual en Manila, a "aprovechar las oportunidades" de la inteligencia artificial (IA).

Por EFE
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"Este ha sido el año del 'shock' energético, pero también del amor-odio por la IA. La IA está aquí, y está aquí para quedarse", dijo Georgieva en un discurso en Manila, donde los miembros de ASEAN se reúnen entre ellos y con países asociados como China, EE. UU., India, Japón, Australia y Corea del Sur.

En pleno debate sobre si el boom de la IA está llegando a un límite, y con el escándalo de una de sus gigantes, la estadounidense Nvidia, de fondo, Georgieva urgió a los países de la ASEAN a "aspirar a ser el mejor tipo de adaptadores de IA, tomando pasos para controlar la estabilidad financiera, asegurar un acceso amplio y gestionar los riesgos a ciertos empleos".

Durante su intervención, Georgieva también destacó que la eliminación de barreras comerciales podría generar millones de empleos, y que las reformas del comercio de servicios podrían aportar hasta 2,5 puntos porcentuales de crecimiento en ASEAN, defendiendo una mayor integración económica entre el bloque.

Georgieva señaló que ASEAN (formada por Birmania, Filipinas Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental) mantiene un crecimiento del 4,9 %, por encima del promedio mundial del 3,1 %, pese al impacto del encarecimiento de la energía y las amenazas climáticas derivadas del fenómeno de El Niño.

La economista búlgara identificó dos fuerzas contrapuestas que condicionan actualmente la economía global: el impacto negativo del encarecimiento energético y el impulso positivo de las inversiones vinculadas a la IA.

Georgieva también instó a los gobiernos regionales a preservar sus marcos económicos e instituciones, contener la inflación y la deuda pública y reforzar la recaudación fiscal.

En este sentido, señaló que los ingresos tributarios de ASEAN equivalen al 12 % del PIB, por debajo del promedio del 15 % de otras economías asiáticas.

El FMI, concluyó, apoyará los esfuerzos de integración regional y trabajará con los países miembros para desarrollar mercados de capitales y evaluar los efectos de la inteligencia artificial sobre la estabilidad financiera, el crecimiento y el empleo.

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