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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:10

El ingreso real per cápita en Chile baja un 3,5 % en abril-junio la mayor caída de la OCDE

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París, 16 nov (EFE).- El ingreso real por habitante en Chile sufrió en el segundo trimestre, un periodo de fuerte inflación, un descenso del 3,5 %, el mayor de los 20 países de la OCDE para los que hay datos, aunque eso se produjo tras un fuerte incremento del 4,4 % en los tres meses anteriores.

Por EFE
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La Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este lunes los datos agregados, precisó que el segundo país en el que hubo una mayor caída del ingreso disponible entre abril y junio fue Finlandia, con un 2 %.

También hubo retrocesos significativos en Bélgica (1,2 %), Italia (1 %) y, en menor medida Francia (0,6 %), Hungría (0,4 %) o Dinamarca (0,1 %).

En el conjunto de la OCDE, la reducción fue del 0,1 %, tras una subida del 0,3 % entre enero y marzo por el efecto de la inflación, que amputó los aumentos de ingresos nominales. En España se constató un ascenso del 0,3 % en el segundo trimestre, después de un estancamiento en el primero.

En el caso de Chile, el conocido como el 'club de los países desarrollados' precisó que los ingresos reales disminuyeron entre abril y junio a causa de una inflación más elevada, pero también por un incremento del paro.

Los ingresos reales por habitante incluyen todo tipo de remuneraciones como los salarios, las rentas inmobiliarias y financieras o las prestaciones sociales que perciben las familias, y a eso se le descuentan los impuestos para determinar el dinero que finalmente queda disponible.

En las estadísticas publicadas este lunes por la OCDE no hay datos de los otros países latinoamericanos miembros de la organización, México, Colombia y Costa Rica.

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