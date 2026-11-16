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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:10

El Kospi surcoreano cae un 3,59 % en medio de las renovadas preocupaciones sobre la IA

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Seúl, 16 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 3,59 % este lunes, debido a las ventas extranjeras de acciones tecnológicas en medio de las renovadas preocupaciones sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA).

Por EFE
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En una sesión volátil, el indicador cerró con una pérdida de 190,03 puntos, hasta los 5.100,5 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendió un 4,86 %, 34,01 puntos, hasta las 665,65 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano sigue a las pérdidas registradas la semana pasada, en medio de la incertidumbre sobre el sector de la IA tras el escándalo en torno al exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang que dimitió la semana pasada.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics bajó un 4,47 %, y su rival SK hynix se desplomó un 7,89 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundió un 9,71 %, mientras que la tecnológica Naver cerró con una leve subida del 0,23 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution cayó un 1,85 %, y la energética Doosan Enerbility se depreció un 4,16 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean perdieron un 0,37 % y un 3,21 %, respectivamente.

En el sector automovilístico hubo resultados mixtos: Hyundai Motor cedió un 1,48 %, y su empresa hermana Kia ganó un 0,42 %.

Por su parte, en defensa, Hanwha Aerospace sumó un 1,25 %; Korea Aerospace Industries, un 2,98 %; y LIG Defense & Aerospace subió un 1,42 %.

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