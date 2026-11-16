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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 07:55

El Kremlin critica el cierre de la frontera con Estonia y rechaza acusaciones de sabotaje

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Moscú, 16 nov (EFE).- El Kremlin tildó este lunes de infundadas las acusaciones de Estonia sobre actos de sabotaje rusos y criticó los planes de la república báltica de "construir un muro" con Rusia al anunciar el cierre de su frontera terrestre.

Por EFE
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"Estas acusaciones no solo provienen de Tallin, sino también de otras capitales europeas. Todas estas afirmaciones carecen de fundamento, argumentos, pruebas y toda base. Son completamente infundadas", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que Rusia no puede "aceptar tales acusaciones, no está de acuerdo con ellas y las niega categóricamente".

Al comentar los planes de Estonia de cerrar todos sus puntos fronterizos con Rusia a partir del 1 de diciembre, aseveró que muchos países a lo largo de la historia "construían muros", pero eso no terminó bien para ellos.

"Estonia está construyendo un 'muro'. La historia demuestra que muchos países han construido muros que no han traído ningún beneficio a sus constructores", insistió.

El pasado domingo el Gobierno estonio anunció que había decidido cerrar la frontera de su país con Rusia, después de que el sábado se produjera un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de material militar que ha sido atribuido al espionaje de Moscú.

El jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna, aseguró que el cierre de la frontera reducirá la capacidad de Rusia de llevar a cabo "actividades hostiles" en el país báltico y fortalecerá los esfuerzos para impedir que se eludan las sanciones contra Moscú.

A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró que Rusia verificará el anuncio de Estonia y agregó que, si se trata de "planes reales" del país báltico, estos encajan en su política de "rusofobia agresiva y desenfrenada".

Finlandia, país que ingresó en la OTAN debido la invasión rusa de Ucrania, también cerró en su momento la frontera terrestre con la Federación Rusa, con la que comparte más de 1.300 kilómetros.

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