El ministro de Exteriores ucraniano informa a Albares sobre los contactos con Rusia

Según informó Sibiga en su cuenta de X desde Bruselas, el jefe de la diplomacia ucraniana también habló con Albares de cómo Ucrania ha logrado mejorar su situación en el frente y de los ataques constantes rusos a la infraestructura energética del país antes del invierno.

“Hemos hablado de nuestra cooperación bilateral, hemos coordinado posiciones dentro de las organizaciones internacionales e intercambiado puntos de vista sobre una serie de acontecimientos europeos e internacionales”, escribió.

El ministro ucraniano también agradeció a España un apoyo que, según destacó, "salva vidas" de ucranianos en el contexto de la agresión militar rusa.