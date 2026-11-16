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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:10

El Nikkei pierde un 2,42 % lastrado por la incertidumbre en el sector de la IA

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Tokio, 16 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, perdió un 2,42 % este lunes lastrado por la incertidumbre en el sector de la inteligencia artificial (IA) tras el escándalo de Nvidia y la dimisión de su cofundador, Jensen Huang, la semana pasada.

Por EFE
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El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, restó 1.480,33 puntos, hasta situarse en 59.662,02 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,02 %, o 40,2 puntos, hasta cerrar en 3.901,37 unidades.

El fabricante japonés de memorias Kioxia cedió un 7,69 %, mientras el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, se dejó un 3,69 %.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, perdió un 7,09 %.

En semiconductores, Advantest se desplomó un 11,12 %, Tokyo Electron bajó un 7,05 %, y Disco cayó un 7,31 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, subió un 0,29 %, aunque Honda cedió un 0,33 %.

Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, avanzó un 1,97 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdió un 0,76 %.

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