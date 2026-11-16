ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 03:55

El presidente José Maria Neves gana las elecciones de Cabo Verde para un segundo mandato

Imagen sin descripción

Nairobi, 16 nov (EFE).- El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, fue reelegido con una amplia mayoría para un segundo mandato de cinco años en las elecciones presidenciales de este domingo, según los resultados provisionales de la Comisión Nacional Electoral (CNE) con casi todos los votos escrutados.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según recogieron a última hora del domingo medios locales, Neves, que partía como favorito en la votación, obtuvo el 63,8 % de los sufragios con cerca del 97 % del voto escrutado.

En segundo lugar quedó su principal rival, la exministra de Justicia Joana Rosa, que logró el 31,6 % -con el respaldo del Movimiento para la Democracia (MpD)- e hizo historia como la primera mujer en postularse a la Presidencia de este archipiélago de África occidental.

Además de Neves y Rosa, los otros cuatro candidatos que concurrían de forma independiente por la Jefatura del Estado obtuvieron menos del 2 % de los votos.

"El presidente de la República pertenece a todos y pueden contar con este presidente como un vínculo de unión entre todos los caboverdianos de las islas y de la diáspora, así como todos aquellos que, sin ser caboverdianos, han elegido Cabo Verde como lugar de residencia", afirmó Neves en una declaración en la capital, Praia.

El mandatario destacó que los resultados obtenidos le otorgan "una fuerte legitimidad" para seguir desempeñando su papel con "el mismo patriotismo, la misma integridad y una dedicación sin límites a Cabo Verde".

"También seré un presidente que promueva a Cabo Verde en el mundo. Cabo Verde debe seguir siendo un espacio de paz que defienda el multilateralismo, el derecho internacional, la resolución negociada de los conflictos y el respeto por la soberanía y la integridad de los estados", destacó.

Neves, de 66 años, también lamentó y señaló que es necesario estudiar los motivos de la "alta abstención" registrada en la votación que, con los resultados provisionales, se situaba en un 68 %.

El presidente, que también ejerció como primer ministro entre 2001 y 2016, contaba con el respaldo del gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), la formación más antigua del país.

Con esta victoria en las urnas, el PAICV consolida su dominio institucional, tras lograr el pasado mayo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), al lograr 37 de los 72 escaños de la cámara.

Cerca de 420.000 electores estaban llamados a las urnas este domingo: 343.065 en el territorio nacional y 76.383 en la diáspora, que representa el 18,2 % del censo, con fuerte peso en Portugal, Francia y Estados Unidos, según la CNE.

Cabo Verde, país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental, tiene un sistema semipresidencialista, en el que el jefe del Ejecutivo es el primer ministro, mientras el presidente y jefe del Estado comanda las Fuerzas Armadas y tiene poderes de veto y un papel moderador.

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
03
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
04
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más
05
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más

Te puede interesar