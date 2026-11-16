El presidente José Maria Neves gana las elecciones de Cabo Verde para un segundo mandato

Según recogieron a última hora del domingo medios locales, Neves, que partía como favorito en la votación, obtuvo el 63,8 % de los sufragios con cerca del 97 % del voto escrutado.

En segundo lugar quedó su principal rival, la exministra de Justicia Joana Rosa, que logró el 31,6 % -con el respaldo del Movimiento para la Democracia (MpD)- e hizo historia como la primera mujer en postularse a la Presidencia de este archipiélago de África occidental.

Además de Neves y Rosa, los otros cuatro candidatos que concurrían de forma independiente por la Jefatura del Estado obtuvieron menos del 2 % de los votos.

"El presidente de la República pertenece a todos y pueden contar con este presidente como un vínculo de unión entre todos los caboverdianos de las islas y de la diáspora, así como todos aquellos que, sin ser caboverdianos, han elegido Cabo Verde como lugar de residencia", afirmó Neves en una declaración en la capital, Praia.

El mandatario destacó que los resultados obtenidos le otorgan "una fuerte legitimidad" para seguir desempeñando su papel con "el mismo patriotismo, la misma integridad y una dedicación sin límites a Cabo Verde".

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"También seré un presidente que promueva a Cabo Verde en el mundo. Cabo Verde debe seguir siendo un espacio de paz que defienda el multilateralismo, el derecho internacional, la resolución negociada de los conflictos y el respeto por la soberanía y la integridad de los estados", destacó.

Neves, de 66 años, también lamentó y señaló que es necesario estudiar los motivos de la "alta abstención" registrada en la votación que, con los resultados provisionales, se situaba en un 68 %.

El presidente, que también ejerció como primer ministro entre 2001 y 2016, contaba con el respaldo del gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), la formación más antigua del país.

Con esta victoria en las urnas, el PAICV consolida su dominio institucional, tras lograr el pasado mayo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), al lograr 37 de los 72 escaños de la cámara.

Cerca de 420.000 electores estaban llamados a las urnas este domingo: 343.065 en el territorio nacional y 76.383 en la diáspora, que representa el 18,2 % del censo, con fuerte peso en Portugal, Francia y Estados Unidos, según la CNE.

Cabo Verde, país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental, tiene un sistema semipresidencialista, en el que el jefe del Ejecutivo es el primer ministro, mientras el presidente y jefe del Estado comanda las Fuerzas Armadas y tiene poderes de veto y un papel moderador.

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.