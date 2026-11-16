ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 05:30

El príncipe Enrique dice que Ucrania ganará la guerra en una visita sorpresa

Imagen sin descripción

Londres, 16 nov (EFE).- El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III, se reunió con excombatientes y personal médico en Ucrania durante una visita sorpresa al país, donde dijo que Kiev ganará la guerra, informan este lunes los medios en el Reino Unido.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El duque de Sussex, de 42 años, llegó el fin de semana a Leópolis, en el oeste de Ucrania, pero la visita se mantuvo en secreto hasta ahora por razones de seguridad. Este es el cuarto viaje a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia en 2022.

Enrique subió al escenario en una conferencia para personal médico organizada por Superhumans, una clínica de la ciudad especializada en la rehabilitación de personas heridas en la guerra.

Aunque reconoció que había "asumido un riesgo" al viajar a Ucrania, afirmó que cada vez que regresa se siente bienvenido.

"Van a ganar la guerra y, después, estarán preparados para alcanzar el éxito", dijo.

Además, en el pabellón deportivo de una escuela pudo ver a jugadores de rugby en silla de ruedas que competían por un puesto en el equipo ucraniano para los próximos Juegos Invictus, cuya celebración está prevista para 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Ucrania planea enviar a 60 competidores a la edición de 2027 del evento, creado por el príncipe para excombatientes.

"Cuando la guerra termine y Ucrania gane, estaremos preparados para apoyarles en la organización de unos Juegos Invictus", dijo.

El hijo menor del monarca británico reside en Inglaterra con su familia desde el pasado septiembre, después de varios años viviendo en California (EE. UU.) aunque sigue al margen de la familia real.

A principios del año 2020, Enrique y su mujer, Meghan Markle, anunciaron su decisión de apartarse de la familia real británica, un proceso que se conoció como "Megxit".

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
03
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
04
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
05
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más

Te puede interesar