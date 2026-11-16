El rey de Bélgica da una semana más al primer ministro para acordar el presupuesto de 2027

En un comunicado tras la reunión entre De Wever y el monarca, la Casa Real informó de que el rey Felipe "invitó al primer ministro a proseguir las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo lo antes posible y evitar así una crisis política y presupuestaria perjudicial para el país".

Además, añadió que le ha vuelto a citar el próximo 23 de noviembre, en la que será su cuarta reunión este mes y que además coincidirá con una jornada de huelga nacional contra las políticas del Gobierno.

Según el comunicado, De Wever transmitió al rey que las negociaciones presupuestarias "estaban siendo difíciles" y que aún no había "logrado conciliar las posiciones divergentes dentro de su coalición", en la que, además del partido nacionalista flamenco N-VA del primer ministro, están los liberales francófonos del Movimiento Reformista (MR) y de Les Engagés, el Partido Demócrata Cristiano y Flamenco (CD&V) y los socialistas flamencos de Vooruit.

No obstante, prosigue el comunicado, el primer ministro trasladó al rey que "la voluntad de encontrar soluciones seguía intacta".

De Wever había presentado el 2 de noviembre su renuncia al rey ante el fracaso de las conversaciones para pactar el presupuesto de 2027 y una senda de ajuste que prevé un recorte de 10.000 millones de euros hasta 2029 para reconducir las finanzas públicas del país, que tiene un déficit del 5,3 % y un ratio de deuda del 110,2 % del PIB.

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Tras una semana de consultas con los jefes de los distintos partidos políticos del país, el monarca rechazó la dimisión el viernes 6 y dio al Ejecutivo diez días para seguir negociando para lograr un acuerdo que, tras varias rondas de conversaciones, no ha sido posible.

El último consejo de ministros restringido, celebrado ayer por la noche, se saldó sin consenso por la oposición de los socialistas flamencos de Vooruit, pese a que el resto de formaciones de la llamada coalición Arizona estaban dispuestas a apoyar la última propuesta de De Wever.

Vooruit reclama sobre todo una mayor tributación de las grandes fortunas del país para equilibrar los recortes que se harán en pensiones o sanidad y ve también problemática la propuesta para limitar la indexación de los salarios.

"Queremos distribuir la carga de manera justa, lograr un acuerdo justo. Desafortunadamente, estamos solos", dijo tras la reunión el presidente de esa formación, Conner Rousseau, abogando por medidas "menos duras" en sanidad, pensiones e indexación.

El resto de socios de coalición habrían estado dispuestos a aprobar la propuesta de De Wever, que permitía un acuerdo general sobre el equilibrio entre ingresos y gastos para el año próximo y que habría abierto la puerta a una negociación más detallada sobre las medidas concretas, según explicaron los viceprimeros ministros David Clarinval (MR) y Maxime Prévot (Engagés).