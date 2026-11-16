ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:25

El talento español de 'La bola negra' deslumbra en los Governors Awards en Hollywood

Imagen sin descripción

Los Ángeles, 15 nov (EFE).- Penélope Cruz, Javier Ambrossi, Javier Calvo y Guitarricadelafuente brillaron este domingo en Hollywood durante la gala de los Governors Awards, donde el talento español se hizo notar de la mano de 'La bola negra', la nueva película de los Javis.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los artistas españoles compartieron una de las mesas cercanas a Glenn Close, otra de las protagonistas de la noche, quien recibió un Óscar honorífico en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y ocho nominaciones a los premios de la Academia.

La consagrada actriz estadounidense también forma parte del reparto de 'La bola negra', en la que interpreta a una historiadora especializada en Federico García Lorca.

'La bola negra' representa a España en la categoría de mejor película internacional y Cruz figura entre las posibles candidatas a mejor actriz de reparto por su participación en el filme.

Además, Cruz, que deslumbró con un vestido negro durante la gala, también forma parte de 'The Invite', dirigida por Olivia Wilde, otro de los títulos que aparece en las predicciones de los expertos para competir en la categoría de mejor actriz de reparto.

La presencia de los españoles en los premios llega en un momento especialmente dulce para los cineastas, después de que 'La bola negra' se consolidara como un fenómeno cinematográfico y de crítica.

Acostumbrada a este tipo de galas, Cruz también acompañó a los Javis en la velada y se la vio presentando a los directores a varios de los asistentes a la gala.

La mesa estalló en aplausos cuando Close dedicó unas palabras a los directores durante su discurso de aceptación, en el que les agradeció por "abrirme un mundo nuevo de ensueño".

"Muchas gracias por incluirme en su película tan brillante", añadió en español la protagonista de clásicos como 'Fatal Attraction' ('Atracción fatal') y 'Dangerous Liaisons' ('Las amistades peligrosas').

Para Guitarricadelafuente, la velada fue una experiencia "inolvidable" y un anticipo de lo que viene para 'La bola negra' en 2027, según dijo a EFE el cantautor, quien encontró en el filme una nueva dimensión artística más allá de la música.

"Hay que manifestar", afirmó Guitarricadelafuente al expresar sus esperanzas de que la película y su equipo consigan nominaciones y puedan llegar a competir por la estatuilla.

La gala de los Premios de los Gobernadores se celebra antes del inicio de la temporada de premios y reúne a algunos de los artistas que estrenaron películas durante el año y aspiran a entrar en la carrera por el Óscar.

La 99.ª edición de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
03
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
04
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
05
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más

Te puede interesar