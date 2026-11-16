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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:45

El vicepresidente del BCE considera posible una subida de los tipos en 2027

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Fráncfort (Alemania), 16 nov (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el croata Boris Vujcic, consideró este lunes que la entidad va a subir los tipos de interés en diciembre y dejó entrever que es posible que se incrementen también en 2027, aunque dependerá de los datos económicos.

Por EFE
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Vujcic dijo en una conferencia en Fráncfort que no considera descabelladas las expectativas de los mercados de una subida de los tipos de interés el próximo año.

"Tal como están las cosas ahora, no veo motivos para cambiar la hoja de ruta ni para dejar de continuar a un ritmo moderado", afirmó Vujcic al ser preguntado si se producirá la subida de tipos de interés en diciembre.

El vicepresidente del BCE añadió que "no parece irrazonable descontar otra subida de tipos el próximo año" pero que habrá que esperar a los datos hasta entonces.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya dejó entrever a finales de octubre que el BCE va a subir de nuevo en diciembre sus tipos de interés.

Pero no está claro si el BCE subirá el precio del dinero también en 2027, aunque los mercados ya descuentan que lo va a hacer.

Vujcic advirtió de que el encarecimiento de la refinanciación puede lastrar el crecimiento, si bien la economía de la eurozona ha resistido bien el último año, en el que los tipos de interés han subido hasta el 2,5 % porque la guerra en Irán encarece la energía.

Vujcic dijo en un discurso en Fráncfort que "el crecimiento económico continuó en el tercer trimestre de este año, aunque con menor dinamismo que en el trimestre anterior".

"Durante el último año, la economía de la zona euro ha demostrado una resiliencia notable frente a múltiples desafíos", consideró Vujcic en el discurso inaugural de la vigésimo novena conferencia Euro Finance Week, un evento de la industria bancaria y financiera de Europa.

Pero Vujcic advirtió de que el conflicto en Oriente Medio impulsa al alza los precios de la energía, "lo que se traduce en una elevada inflación energética".

"La inflación general en la zona euro aumentó hasta el 4 % en octubre, frente al 3,8 % de septiembre, debido principalmente al encarecimiento de la energía", dijo el croata.

La inflación subyacente se ha mantenido estable, y los salarios no muestran, por el momento, una reacción significativa, considera el vicepresidente del BCE.

Pero la subida de los precios de la energía podría incrementar más la inflación, mientras que una menor confianza y el aumento de los costes de financiación deberían contrarrestar este efecto al lastrar el crecimiento, prevé Vujcic.

Vujcic considera que "la fragilidad de la deuda soberana ha aumentado a ambos lados del Atlántico" y por ello ya han subido los rendimientos a largo plazo.

También ha crecido el riesgo de efectos de contagio a escala mundial.

Ahora estos riesgos se agravan por la preocupación por la inflación y el fuerte incremento de la emisión de deuda de los hiperescaladores, grandes empresas tecnológicas de servicios en la nube como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google, Alibaba e IBM.

También porque los gobiernos tienen necesidades de financiación cada vez mayores.

Y porque los inversores de esa deuda soberana, entre los que se encuentran ahora los fondos de alto riesgo, son más sensibles a los precios.

Por ello un panorama fiscal complejo podría poner a prueba la confianza de los inversores e incrementar las primas de riesgo, algo que ya ha ocurrido con la deuda soberana de Francia, aunque Vujcic no la mencionó explícitamente.

En la zona euro, según Vujcic, el incremento de los costes de endeudamiento y los obstáculos al crecimiento podrían presionar aún más las finanzas públicas y reavivar la inquietud en los países con una deuda elevada.

Vujcic dijo que los fondos de alto riesgo son "una fuente de liquidez significativa, aunque procíclica".

También mencionó a los grandes inversores japoneses porque "podrían reducir aún más sus tenencias de bonos soberanos de la zona euro si los rendimientos en Japón aumentan".

Además, los Estados tienen ahora competencia del sector privado porque las grandes tecnológicas necesitan financiar el auge de la inversión en inteligencia artificial.

Por ello la emisión de deuda relacionada con la IA podría presionar al alza los costes de financiación de los países o desplazar otras formas de inversión.

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