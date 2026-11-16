El vino portugués que sobrevivió a guerras y plagas, pero casi desapareció bajo el cemento

A las afueras de Lisboa, en los municipios de Oeiras y Cascais, sobreviven apenas 33 hectáreas de viñedos dedicados a este vino generoso, repartidas en parcelas entre construcciones.

"Es curioso cómo esta región, que lleva más de 2.000 años siendo vitivinícola, resistió a guerras, a las invasiones francesas y a las tres grandes plagas de la vid, pero después no resistió a la expansión", explica a EFE el enólogo Alexandre Lisboa durante una visita a Villa Oeiras.

La paradoja resume la historia de una de las regiones vitivinícolas demarcadas más pequeñas de Portugal. Cuando comenzó el proyecto de recuperación, en 1983, apenas quedaban 12 hectáreas de viñedos, frente a las más de 200 cultivadas en el primer cuarto del siglo XX.

La historia del Carcavelos se remonta a la Edad Media. Lisboa sostiene que existen documentos de 1373 que acreditan su exportación a Inglaterra, aunque entonces todavía no se elaboraba necesariamente como el vino fortificado actual.

Su gran expansión llegó en el siglo XVIII, bajo el impulso del marqués de Pombal, influyente estadista portugués que poseía propiedades agrícolas en Oeiras. El vino alcanzó tal prestigio que figuró entre los regalos enviados a la corte imperial china durante el reinado de José I.

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También interesó al propio Thomas Jefferson, quien antes de presidir Estados Unidos adquirió vinos de la región y comentó su calidad.

"El vino de Carcavelos era tan conocido que había muchas falsificaciones", recuerda Lisboa, quien menciona una antigua botella etiquetada como moscatel de Carcavelos, pese a que esa variedad de uva no se utiliza en su elaboración.

A finales del siglo XIX, el oídio, el mildiu y la filoxera casi arrasaron los cultivos. Sin embargo, los viticultores lograron replantarlos y, a comienzos del XX, la región contaba con más de veinte productores. En 1908 se delimitó la zona de producción para proteger la autenticidad del vino.

La amenaza definitiva llegó durante la segunda mitad del siglo XX, cuando el crecimiento de Lisboa transformó los municipios de su periferia. Las consecuencias de las guerras mundiales, la guerra colonial portuguesa y los movimientos de población posteriores a la Revolución de los Claveles de 1974 aceleraron la urbanización de los terrenos agrícolas entre Lisboa y Cascais.

Aunque existieron planes de ordenación de la franja costera, muchas zonas del interior quedaron expuestas a una expansión insuficientemente planificada.

"Hubo un crecimiento urbano casi como una mancha de aceite", describe el enólogo, que recuerda la proliferación de barrios levantados mediante autoconstrucción, muchos inicialmente ilegales y posteriormente regularizados.

Las construcciones redujeron los viñedos a una superficie testimonial, pero el daño no fue solo económico o paisajístico.

"Mi generación perdió la memoria de la región y la cultura vitivinícola de toda una región. Eso es dramático", lamenta Lisboa.

En 1983 arrancó un proyecto para preservar los últimos cultivos y recuperar la producción. Hoy Villa Oeiras concentra unas 20 de las 33 hectáreas de viñedo de la región, distribuidas en cinco parcelas. El resto se encuentra en pequeñas propiedades de los alrededores, principalmente en Cascais.

La Adega Casal da Manteiga, en una antigua dependencia agrícola de las propiedades del marqués de Pombal, es uno de los centros de esta recuperación. Los vinos de Villa Oeiras se elaboran allí y también envejecen en instalaciones históricas de la bodega del Palacio del Marqués de Pombal.

El proyecto, vinculado al Ayuntamiento de Oeiras, ha permitido recuperar tierras y preservar la elaboración de este vino generoso, al que se añade aguardiente vínica y que envejece en madera. Parte de sus viñedos sigue creciendo junto al casco urbano de Oeiras, donde antes dominaba el paisaje agrícola.

El Carcavelos ha protagonizado Nobre Gosto, salón de vinos fortificados y dulces celebrado del 13 al 15 de noviembre en el Palacio del Marqués de Pombal. La cita ha reunido vinos portugueses con referencias de Jerez y Montilla-Moriles, en España, y Tokaj, en Hungría.

Para Lisboa, el reto va más allá de recuperar un vino apreciado internacionalmente; consiste en reconstruir una cultura que la expansión urbana casi borró de la memoria colectiva.