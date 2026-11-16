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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 09:10

Empleadores y sindicatos piden a director reelecto de OIT ayudarles a capear los retos

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Ginebra, 16 nov (EFE).- La máxima representación de empleadores y trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió hoy al recién reelecto director general, Gilbert Houngbo (Togo), que les ayude a capear la rápida y radical transformación que se vive en el mundo del trabajo, en el que se extiende cada día la "ansiedad social".

Por EFE
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Houngbo fue reelegido ampliamente este lunes para un segundo mandato de cinco años al frente de la OIT, tras el retiro a última hora de la candidatura de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y anteriormente del candidato peruano Javier González-Olaechea.

En la sesión pública del Consejo de Administración, órgano compuesto por 56 miembros (28 de gobiernos, 14 de sindicatos y 14 de patronales) y donde momentos antes se había celebrado la votación a puerta cerrada, los representantes de las organizaciones patronales y sindicales expresaron sus expectativas sobre lo que debería ser la renovada gestión de Houngbo.

El representante patronal y uno de los vicepresidentes del Consejo de Administración, Matthias Thorns, dijo que este sector cuenta con que Houngbo sepa conducir una organización "equilibrada e imparcial", en la que se entienda que "el trabajo decente y la justicia social no se pueden conseguir sin empresas competitivas, sostenible y productivas".

"Los retos y las oportunidades son titánicos, los adelantos tecnológicos, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y los cambios geopolíticos están cambiando las economías y el mercado laboral a un ritmo sin precedentes. La OIT tiene la función de ayudar a sus mandantes a capear estos cambios", dijo Thorns.

"Las empresas tienen que estar en corazón de trabajo de la OIT, las empresas de todos tamaños son el motor del crecimiento económico, de la inversión y la creación de empleo, su sostenibilidad y competitividad son esenciales para generar oportunidades y que el progreso social avance", agregó.

La otra vicepresidenta del Consejo de Administración, a quien corresponde representar a los trabajadores, Catelene Passchier, habló de los cambios profundos que experimenta el mundo -desde el hecho de que "parece que la humanidad está llegando a la propia destrucción, el cambio climático, las guerras sin sentido y la IA que campa a sus anchas"- y que hacen que los jóvenes se manifiesten en muchos lugares del mundo por un futuro mejor.

Sostuvo que en este contexto se necesita una "OIT sólida y que marque la diferencia" en medio de la ansiedad social que se observa y del descontento generalizado de los trabajadores.

Sobre el nuevo mandato de Houngbo, Passchier dijo que debe centrarse "no solo en la supervivencia financiera" de la organización, sino particularmente en preservar su singular mandato, caracterizado por el tripartismo, y en construir un liderazgo capaz de hacer "lo necesario" para "resistir a la intimidación" externa.

La OIT atraviesa una importante crisis financiera y de liquidez provocada principalmente por el retraso y el impago de las contribuciones obligatorias de varios de sus Estados miembros, aunque el principal agujero en el presupuesto lo ha provocado la negativa de Estados Unidos a pagar sus cuotas, con lo que ha acumulado una deuda de 280 millones de euros o el 70 % del total de cuotas pendientes.

Frente a ello, la reforma interna impulsada por Houngbo incluye la reducción de gastos y la reorganización de la estructura, incluyendo la supresión de puestos de trabajo y la congelación de contrataciones, lo que podría afectar la capacidad de la OIT de actuar en el terreno y su misión de asistencia técnica a los países en desarrollo.

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