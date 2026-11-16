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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 05:05

España: "Es más importante que nunca" que COP31 acuerde abandono de combustibles fósiles

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, advirtió este lunes que es "más importante que nunca" que la decisión que salga este fin de semana de la COP31 de Antalya (Turquía) acuerde una hoja de ruta para el abandono de los combustibles fósiles.

Por EFE
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"Es algo muy importante, que se ya se alcanzó en Dubai (COP28 en 2023) y que ahora es más importante que nunca", declaró ante la prensa Aagesen, quien representa a España en la semana negociadora de la COP31, que comenzó el 9 de noviembre y termina el 20.

Para la ministra, avanzar hacia esa salida de las fósiles "es de sentido común" tras dos guerras "en menos de 5 años", en alusión a la de Ucrania y la de Irán. "Lo que ocurre es que en Dubai se decidió y, hasta ahora, no ha habido ningún texto concreto que lo recoja", lamentó.

La ministra española criticó que "la adicción a los combustibles fósiles" provoca "una alta vulnerabilidad" en las economías.

"Venimos a reivindicar también que es fundamental que en esta cumbre se considere una apuesta por las energías renovables que nos permiten autonomía, competitividad, precios más asequibles y, desde luego, combatir el cambio climático", arguyó.

Aagesen también valoró una de las principales iniciativas presentadas en Antalya: la hoja de ruta de Brasil para ayudar a los países a abandonar de forma paulatina el petróleo, el carbón y el gas, mediante medidas voluntarias adaptadas a sus distintas realidades.

"Es una caja de herramientas donde distintos países hemos hecho propuestas y permite ayudar a que otros países se sumen y presenten sus hojas de ruta. Con lo cual, hacer una referencia a la propuesta brasileña y hacer una referencia otra vez al acuerdo de Dubai, me parece fundamental", valoró.

Respecto a la semana negociadora que comienza este lunes y que acabará el fin de semana, la ministra española se mostró optimista.

"Mi optimismo es de 10, es el primer día de la ministerial y diría que incluso 11. Hay que empezar con mucha energía, con mucho optimismo, puesto que es importantísimo que esta cumbre venga con buenos resultados", finalizó.

Aagesen participa este lunes en la reunión ministerial Beyond gas and Oil alliance (Alianza para depender menos del gas y el petróleo); interviene en el panel de apertura en el pabellón de Esapaña sobre la desinformación climática; en una reunión de coordinación de la UE; y se entrevistará con el presidente del IPCC, Jim Skea.

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