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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 08:55

Georgia anuncia pronta reunión entre su representante y el viceministro de Exteriores ruso

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Tiflis, 16 nov (EFE).- La primera reunión entre el representante especial de Georgia para las relaciones con Rusia, el primer viceministro de Exteriores, Guiorgui Zurabashvili, y el viceministro de Exteriores ruso Mijaíl Galuzin tendrá lugar "muy pronto", anunció este lunes el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

Por EFE
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"La primera reunión se celebrará muy pronto y anunciaremos dónde y cuándo tendrá lugar esta", afirmó el político georgiano.

Según Kobajidze, "es posible que la reunión no se celebre en Tiflis o en Moscú, sino en otro lugar".

El primer ministro reiteró que Tiflis rechaza restablecer las relaciones diplomáticas con Rusia debido a la "ocupación y el reconocimiento de la independencia de dos regiones georgianas", pero no renuncia a los contactos entre las partes.

Estos contactos, agregó, "continuarán activamente".

Hace dos semanas Kobajidze ya afirmó que Tiflis quiere mejorar su comunicación con Moscú, pero descarta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las partes antes de que se solucione el asunto de la "ocupación del 20 % del territorio" georgiano.

A principios de octubre, Kobajidze aseguró que "una resolución pacífica del conflicto con Rusia, el desarrollo y el mantenimiento del nivel actual de las relaciones comerciales y económicas, así como un diálogo permanente sobre cuestiones humanitarias, se encuentran entre las principales prioridades de Georgia".

Georgia rompió las relaciones diplomáticas con Rusia en 2008 tras una guerra que acabó con la pérdida de control de Tiflis sobre las autonomías de Abjasia y Osetia del Sur y su posterior reconocimiento como países independientes por parte de Moscú.

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