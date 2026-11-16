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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 00:30

Gobierno surcoreano promete medidas contra la IA en el examen de acceso a la universidad

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Seúl, 16 nov (EFE).- La primera ministra surcoreana, Han Seong-sook, prometió este lunes medidas para evitar que los estudiantes usen la inteligencia artificial (IA) para copiar en el examen de acceso a la universidad de esta semana, después de que el mejor clasificado en la prueba de contabilidad fiscal admitiera que había hecho trampas.

Por EFE
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"Debemos concentrar todas las capacidades nacionales para prepararnos a fondo frente a cualquier conducta indebida que implique el uso indebido de tecnología de IA avanzada", dijo Han durante una reunión gubernamental para evitar el fraude durante las pruebas, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El Examen de Aptitud Escolar Universitaria, conocido como "Suneung" en coreano (CSAT, por sus siglas en inglés) y que se desarrollará este jueves, es una exigente prueba a la que suelen presentarse en torno a medio millón de estudiantes y que afecta incluso a la frecuencia del transporte público, al horario de la Bolsa de Seúl y a los vuelos.

Durante la reunión, Han explicó que el Gobierno establecerá un equipo interinstitucional de respuesta de emergencia para el CSAT de 2027, con el fin de elaborar y aplicar medidas integrales de prevención y seguimiento.

Además, subrayó que, si incluso después de la prueba se detectan "señales anómalas" que contradigan el sentido común, estas deberán investigarse a fondo en base a datos objetivos, y pidió a los funcionarios a adoptar medidas preventivas para otros exámenes administrados por el Estado, según Yonhap.

La reunión se produce un día después de que un estudiante que se presentó al examen de contabilidad fiscal confesara haber hecho trampas fotografiando las preguntas con una cámara en miniatura, transmitiéndolas a una IA y comprobando las respuestas en un teléfono.

El estudiante obtuvo la puntuación más alta en el examen de contable, celebrado en dos tandas en abril y julio. Únicamente falló una de las 160 preguntas de la primera ronda, logrando en total 397,5 puntos de los 400 posibles.

El resultado casi perfecto suscitó sospechas sobre el uso de gafas con IA por parte del estudiante, quien inicialmente negó las acusaciones, pero este domingo afirmó haber presentado una confesión ante la Policía Metropolitana de Seúl.

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