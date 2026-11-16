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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 06:00

Guterres defiende relacionarse con la Birmania golpista y dice que "dialogar no es ceder"

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Manila, 16 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este lunes en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila que es "necesario" establecer relación con Birmania, pero que "dialogar no es ceder", cuando el régimen castrense busca legitimarse y salir del ostracismo internacional.

Por EFE
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"Nunca nos hemos opuesto a la idea de que es siempre necesario relacionarse con las partes involucradas en un conflicto, y la enviada especial de la ONU para Birmania, Julie Bishop, así lo ha hecho", dijo hoy Guterres en una rueda de prensa en Manila.

Guterres hizo esas declaraciones después de reunirse con los líderes de la ASEAN, formada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, si bien el grupo no invita al general golpista birmano, Min Aung Hlaing, a la cumbre de dirigentes desde la asonada de 2021.

"Pero como he dicho hoy muy claramente en la reunión, dialogar no significa ceder. Y obviamente hay violaciones intolerables de derechos humanos en Birmania. Esas violaciones tienen que parar, la violencia tiene que parar, el acceso humanitario tiene que ser garantizado y todos los presos tienen que ser inmediatamente liberados", subrayó.

Guterres añadió después en un comentario en X que "el sufrimiento humano ha alcanzado proporciones épicas" en Birmania.

Sus comentarios se producen después de que ayer la ASEAN, que comenzó el domingo la reunión de líderes, la cual concluirá mañana con la visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, abogara por "reconectar" de manera "calibrada" con Birmania.

Algunos países del bloque, entre ellos Tailandia, defienden un mayor acercamiento a Birmania, frente a naciones menos proclives a ello, como Filipinas.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP) de Birmania, más de 15.200 personas continúan detenidas desde el golpe, entre ellas la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, y más de 8.600 han muerto en manos de los militares.

El levantamiento militar acabó con diez años de transición democrática, liderada por Suu Kyi, y exacerbó el conflicto civil de décadas que asola el país, con el Ejército enfrentado a guerrillas étnicas y milicias prodemocracia formadas desde el golpe.

El pasado diciembre, la junta militar organizó unas elecciones sin oposición real tras las que nombró presidente a Min Aung Hlaing, en medio de intentos de salir del ostracismo regional e internacional.

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