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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 05:20

Guterres pide más atención a países emergentes y más peso para ellos en foros climáticos

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Manila, 16 nov (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, abogó este lunes en Manila por prestar más atención a los países emergentes, que siguen "sin tener el peso" suficiente en los foros climáticos, tras su reunión en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), bloque especialmente golpeado por fenómenos meteorológicos.

Por EFE
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"El cambio climático se hace notar, y las economías emergentes siguen sin tener el peso que les corresponde en los foros de toma de decisiones a nivel mundial", explicó en rueda de prensa el secretario, que regresó de Turquía hace unos días tras su participación en la COP31, la cumbre internacional sobre el cambio climático organizada por la ONU.

Guterres enfatizó desde Manila las consecuencias visibles que la problemática deja especialmente en el Sudeste Asiático, afectado por habituales inundaciones, tifones, sequías o tormentas, y con el efecto meteorológico de El Niño, que ya se hace notar en diversos países del bloque.

"Necesitamos muchos más recursos para la adaptación y la resiliencia de los países en desarrollo", defendió el secretario, ante un sistema que, según afirmó, no es suficiente para estos países.

"He estado pidiendo a los países desarrollados que tripliquen su apoyo financiero a la adaptación (de medidas contra el cambio climático) y, aun así, solo llegaremos a cubrir en torno al 30 % de las necesidades" defendió Guterres.

El secretario, que finaliza su mandato este año, recalcó que "el tiempo de los combustibles fósiles ha llegado a su fin", y subrayó la necesidad de impulsar las energías renovables, a las que calificó de "más baratas y más seguras".

"Nos enfrentamos al momento de la verdad. Los actuales planes nacionales de acción climática conducirán a finales de siglo a una temperatura media global superior a 2,5 °C, y esa realidad sería catastrófica", sentenció.

Guterres participó este lunes en unas conversaciones con la ASEAN, bloque formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental bajo el marco de la cumbre anual de líderes del grupo, que este año preside Filipinas, y que hasta el martes reunirá a más de una veintena de líderes.

La COP31, mientras, encara en Turquía, su última semana de negociaciones con la llegada de los enviados climáticos, en una jornada en la que cobra fuerza el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y los centros de datos.

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