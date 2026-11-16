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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 04:45

Guterres urge a un alto el fuego sobre Ucrania y a respetar su "integridad territorial"

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Manila, 16 nov (EFE). - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró este lunes en una cumbre regional en Manila que el objetivo sigue siendo "un alto el fuego inmediato e incondicional" en Ucrania y un acuerdo que respete la "integridad territorial" del país, después de unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, sobre supuestas presiones para salir del Donbás.

Por EFE
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"Para ser honesto, es difícil ser optimista cuando nos encontramos ante una situación que perdura desde hace casi cinco años. Y creo que es también importante decir que nuestro objetivo es un alto el fuego inmediato e incondicional", subrayó durante una rueda de prensa en la capital filipina, donde se celebra la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

"Ese alto el fuego debe llevar a un proceso de paz que garantice el respeto a la ley internacional (...) y a la integridad territorial de Ucrania. Ese es el tipo de paz por el que estamos luchando", destacó Guterres.

El presidente ucraniano dijo este sábado que durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi EE. UU. planteó por primera vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN si sus fuerzas se retiran de las partes que aún controlan en el Donbás.

Este lunes, el ejército ucraniano atacó el puente de Crimea, lo que obligó a interrumpir el tráfico rodado, anunció hoy el jefe de la república anexionada por Rusia, Serguéi Axiónov.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 1.336 drones enemigos en uno de los mayores ataques ucranianos de toda la guerra contra territorio del país vecino, según informó el lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

En las últimas dos semanas los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluida una en la región siberiana de Omsk. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que gracias a esos ataques Kiev ha logrado detener un 55 % de las actividades de refinado en Rusia.

Kiev ha intensificado sus ataques tras la negativa rusa a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones tripartitas en Abu Dabi y el anuncio oficial de que los líderes de las tres mayores potencias nucleares del mundo -el presidente ruso, Vladímir Putin; el chino, Xi Jinping; y el estadounidense, Donald Trump- se reunirán este jueves en China.

Sobre la inédita reunión, Guterres subrayó que, "si realmente se comprometieran con una desnuclearización significativa, sería un gran logro para la humanidad".

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