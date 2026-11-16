HRW denuncia detención arbitraria de cinco chiíes en Emiratos desde la guerra en Irán

"Las autoridades emiratíes han detenido arbitrariamente al menos a cinco residentes extranjeros musulmanes chiíes desde que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques militares contra Irán en febrero de 2026", indicó este lunes en un comunicado, asegurando que las "detenciones parecen basarse en la identidad religiosa de los detenidos".

EAU, indicó la ONG, detuvo a estos residentes -quienes llevaban entre dos y 40 años viviendo en el país del golfo Pérsico, sin que de momento hayan sido presentados ante un juez ni acusados formalmente de ningún delito.

"Las autoridades emiratíes parecen estar deteniendo a residentes simplemente por sus creencias religiosas como musulmanes chiíes -en un país mayoritariamente suní-, sin presentar pruebas de ninguna conducta ilícita, al tiempo que vulneran el derecho al debido proceso", afirmó Joey Shea, investigadora sobre EAU en HRW.

Añadió que las "autoridades deben liberar de inmediato a cualquier persona que haya sido objeto de detención debido a su religión".

Entre septiembre y octubre, la ONG entrevistó a tres fuentes y revisó grabaciones de cámaras de seguridad de una redada en la empresa propiedad de uno de los detenidos.

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Las fuentes indicaron que, antes de su arresto, los agentes de seguridad preguntaron al menos a uno de los detenidos por su afiliación religiosa, y que también interrogaron a un familiar sobre sus convicciones religiosas.

Las autoridades emiratíes arrestaron a otros tres ciudadanos chiíes extranjeros entre abril y mayo, según una tercera fuente cercana a los detenidos. Las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de los tres hombres, confiscaron sus pasaportes y dinero, y no les informaron de los cargos en su contra, añadió la fuente.

Las detenciones se producen desde que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo ataques aéreos contra Irán el pasado febrero, y este respondió con ataques contra Israel y los Estados del Golfo, entre ellos EAU, que albergan bases militares estadounidenses.

Desde entonces, Irán lanzó miles de drones y misiles en la región, la mayor parte de ellos contra EAU, provocando que las autoridades de estos países intensifiquen "las restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica durante el conflicto, en un contexto ya de por sí represivo", denunciaron HRW y Amnistía Internacional.

"Según el derecho internacional, los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la seguridad pública en tiempos de guerra, pero las medidas de seguridad deben ser legales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias", añadió el comunicado.

Asimismo, aseguró que "detener a personas por su religión y mantenerlas en prisión sin cargos ni acceso a abogados nunca está justificado".