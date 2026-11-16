Hutíes acusan a Riad de bombardear varias provincias del Yemen y causar víctimas civiles

Mientras, en la provincia de Amrán (noroeste), dos personas murieron y ocho resultaron heridas en tres ataques aéreos contra una gasolinera en el distrito de Harf Sufyan, aseguró la cadena de televisión Al Masira, controlada por los rebeldes.

En la costa occidental, medios hutíes señalaron que aviones de combate saudíes atacaron el Aeropuerto Internacional de Al Hodeida, pero hasta el momento no se reportaron víctimas.

El aeropuerto de Al Hodeida ha permanecido fuera de servicio para operaciones comerciales desde las primeras etapas del conflicto en 2015, cuando los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí dañaron su pista de aterrizaje y otras infraestructuras.

Asimismo, en la provincia Saada varios ataques aéreos destruyeron un centro de acogida para migrantes africanos en la capital provincial y dañaron viviendas cercanas, denunciaron fuentes locales citadas por la agencia de noticias Saba, también controlada por los hutíes.

Los ataques también afectaron a las provincias de Taiz y Lahj, de las zonas más castigadas en el conflicto entre los rebeldes y las fuerzas progubernamentales, apoyadas por Arabia Saudí.

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Por otra parte, fuentes médicas indicaron que los hutíes llevaron a cabo ataques con misiles contra un puesto de control de seguridad en Jor Umaira, en la provincia de Lahj, que causó el domingo la muerte de 16 personas -entre ellas viajeros civiles- y dejó a varias más heridas.

Las víctimas y los daños reportados no han podido ser verificados de forma independiente.

Mientras, la coalición liderada por Arabia Saudí hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

Los ataques se produjeron un día después de que los insurgentes afirmaran haber llevado a cabo su mayor operación de flanqueo a lo largo de la costa occidental del país, expulsando a las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí de varias zonas estratégicas con vistas al estrecho de Bab al Mandeb y consolidando su presencia en este vital paso marítimo.